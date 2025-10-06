R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i e a u g u r i d i b u o n l a v o r o a R o b e r t o O c c h i u t o , r i e l e t t o a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . U n a v i t t o r i a n e t t a , c o m e n e t t a e r a s t a t a u n a s e t t i m a n a f a q u e l l a d i F r a n c e s c o A c q u a r o l i n e l l e M a r c h e , a c o n f e r m a d e l f a t t o c h e l a s e r i e t à , l a c o n c r e t e z z a e i l b u o n g o v e r n o d e l c e n t r o d e s t r a v e n g o n o r i c o n o s c i u t i e p r e m i a t i d a g l i e l e t t o r i . I c i t t a d i n i c a l a b r e s i h a n n o s c e l t o l a c o n t i n u i t à , r i b a d e n d o l a l o r o f i d u c i a i n c h i h a d i m o s t r a t o c o n l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o e c o n l a f o r z a d e i f a t t i d i s a p e r b e n g o v e r n a r e " . C o s ì I l a r i a C a v o , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d i N o i M o d e r a t i . " P a r l a n o i r i s u l t a t i r a g g i u n t i i n q u e s t i q u a t t r o a n n i , c h e i o s t e s s a h o p o t u t o a p p r e z z a r e n e l l e m i e t a p p e c a l a b r e s i i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e . V i n c e i l c e n t r o d e s t r a , p e r d e a n c o r a l ’ i m p r o b a b i l e c a m p o l a r g o . I m p o r t a n t e i l r i s u l t a t o d i N o i M o d e r a t i , c h e r a f f o r z a l a s u a p r e s e n z a s u i t e r r i t o r i e c o n s o l i d a i l s u o r u o l o c o m e q u a r t a g a m b a d e l l a c o a l i z i o n e " , c o n c l u d e .