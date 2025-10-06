R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " R o b e r t o O c c h i u t o v i n c e , a n z i s t r a v i n c e , e l o f a d i c e n d o n o a l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a e s ì a u n S u d c h e v u o l e c o r r e r e . H a s c e l t o d i a p r i r s i a l m e r c a t o , d i i n n o v a r e , d i c o s t r u i r e o p p o r t u n i t à v e r e . P e n s a t e : è l a p r i m a v o l t a c h e u n g o v e r n a t o r e v i e n e r i c o n f e r m a t o i n C a l a b r i a . N o n e r a m a i s u c c e s s o . U n a g r a n d e a f f e r m a z i o n e d i t u t t o i l c e n t r o d e s t r a e d i F o r z a I t a l i a i n p a r t i c o l a r e , s e m p r e p i ù p r o t a g o n i s t a e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r c h i c r e d e n e l b u o n g o v e r n o e n e l l a r e s p o n s a b i l i t à " . C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a .