R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o , r i c o n f e r m a t o c o n u n r i s u l t a t o n e t t o e i n c r e s c i t a p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . U n r i c o n o s c i m e n t o d e l l a v o r o c h e h a f a t t o i n q u e s t i a n n i p e r i c a l a b r e s i . I n s i e m e a F r a n c e s c o G a l l o , a b b i a m o r i s p o s t o a l l a s u a c h i a m a t a q u a n d o , a f i n e a g o s t o , c i h a c o n t a t t a t o p e r c o n d i v i d e r e q u e s t o p r o g e t t o . S a p e v a m o c h e n o n s a r e b b e s t a t o s e m p l i c e e c h e i l t e m p o e r a p o c o , m a a b b i a m o s c e l t o d i i n t r a p r e n d e r e u n p e r c o r s o d i p r o s p e t t i v a i n u n a r e g i o n e s t r a t e g i c a p e r i l S u d I t a l i a , m e t t e n d o c i l a f a c c i a e p r e s e n t a n d o l a n o s t r a l i s t a " . C o s ì L a u r a C a s t e l l i , p r e s i d e n t e d i S u d c h i a m a N o r d . " S a r e b b e s t a t o p i ù f a c i l e r e s t a r e f e r m i - p r o s e g u e - m a a b b i a m o v o l u t o d a r e i l n o s t r o c o n t r i b u t o . U n g r a z i e d i c u o r e a t u t t i i n o s t r i c a n d i d a t i , c h e i n p o c h i s s i m o t e m p o h a n n o d a t o i l m a s s i m o c o n i m p e g n o e p a s s i o n e . A d e s s o , c o m e a b b i a m o p i ù v o l t e r i c o r d a t o i n s i e m e a C a t e n o D e L u c a , i n i z i a l a n o s t r a v e r a s f i d a . P e r q u e s t o h o g i à a n n u n c i a t o c h e a f i n e m e s e t e r r e m o l a p r i m a a s s e m b l e a r e g i o n a l e d i S u d c h i a m a N o r d i n C a l a b r i a , p e r d e f i n i r e i n s i e m e i p r o s s i m i p a s s i e c o s t r u i r e u n ’ o r g a n i z z a z i o n e s t a b i l e " . " N e l 2 0 2 6 c i s a r a n n o i m p o r t a n t i a p p u n t a m e n t i e l e t t o r a l i a n c h e i n C a l a b r i a , e s i c u r a m e n t e s c e n d e r e m o i n c a m p o c o n a n c o r a p i ù f o r z a . A m e s t e s s a v o g l i o r i c o r d a r e l a c a v a l c a t a d i C a t e n o D e L u c a i n S i c i l i a , c h e h a p o r t a t o i l m o v i m e n t o d a l l ’ 1 % a l 2 5 % i n a p p e n a c i n q u e a n n i . U n e s e m p i o c h e c i r i c o r d a c h e s e r v o n o l a v o r o , s a c r i f i c i o e p r o g r a m m a z i o n e . E a n o i q u e s t o n o n h a m a i s p a v e n t a t o . I l p r e s i d e n t e O c c h i u t o , i n p i ù o c c a s i o n i p u b b l i c h e , h a s o t t o l i n e a t o d i a s p e t t a r s i d a S u d c h i a m a N o r d u n c o n t r i b u t o q u a l i t a t i v o : è q u e l l o c h e f a r e m o d a s u b i t o , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e l e n o s t r e r i c e t t e e c o m p e t e n z e " , c o n c l u d e .