R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o , c o n f e r m a t o a l a r g a m a g g i o r a n z a p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . U n a v i t t o r i a n e t t a , s u c u i n o n h o m a i n u t r i t o a l c u n d u b b i o , c o n o s c e n d o l o s t r a o r d i n a r i o l a v o r o f a t t o d a O c c h i u t o e d a l l a s u a g i u n t a n e g l i u l t i m i q u a t t r o a n n i . U n i m p e g n o c o n c r e t o , r i c o n o s c i u t o e a p p r e z z a t o d a i c i t t a d i n i c a l a b r e s i , c h e h a n n o p r e m i a t o i l b u o n g o v e r n o r e g i o n a l e , l a q u a l i t à d i u n a p o l i t i c a c h e s i o c c u p a d e i p r o b l e m i r e a l i e l a c r e d i b i l i t à d e l c e n t r o d e s t r a . U n c o n t r i b u t o i m p o r t a n t e a l s u c c e s s o d e l l a c o a l i z i o n e l o h a d a t o N o i M o d e r a t i , c o n f e r m a n d o i l p r o p r i o s o l i d o r a d i c a m e n t o s u l t e r r i t o r i o " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i .