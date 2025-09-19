R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o g r a n d i a s p e t t a t i v e p e r l e R e g i o n a l i i n C a l a b r i a , a n c h e p e r c h é , g r a z i e a l l a v o r o d i P i n o G a l a t i , N o i M o d e r a t i a l l e u l t i m e a m m i n i s t r a t i v e h a o t t e n u t o r i s u l t a t i d a v v e r o i m p o r t a n t i . R i s u l t a t i f r u t t o d e l l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o s u l t e r r i t o r i o e d e l l a c a p a c i t à d i m e t t e r e i n s i e m e u n a s q u a d r a f o r m a t a d a a m m i n i s t r a t o r i e d i r i g e n t i b r a v i s s i m i , d a m i l i t a n t i e d e s p o n e n t i d e l l a s o c i e t à c i v i l e c h e h a n n o d i m o s t r a t o d i a v e r e p a s s i o n e , c o m p e t e n z a , s e r i e t à . A b b i a m o c o s t r u i t o l i s t e c o m p e t i t i v e , c o n p r o f i l i a u t o r e v o l i p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t i s u l t e r r i t o r i o , c h e s a p r a n n o d i f e n d e r e g l i i n t e r e s s i d e i c i t t a d i n i c a l a b r e s i . I o s o n o c o n v i n t a c h e N o i M o d e r a t i s a p r à r a p p r e s e n t a r e u n v a l o r e a g g i u n t o p e r u n c e n t r o d e s t r a i m p e g n a t o a r i c o n f e r m a r e u n g o v e r n a t o r e , R o b e r t o O c c h i u t o , c h e h a f a t t o t a n t o p e r q u e s t a r e g i o n e ” . L o h a d i c h i a r a t o M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i , i n m i s s i o n e o g g i i n C a l a b r i a p e r s o s t e n e r e l a r i c a n d i d a t u r a d e l p r e s i d e n t e O c c h i u t o . “ L e n o s t r e p r i o r i t à – h a a g g i u n t o C a r f a g n a – s o n o s a n i t à , t r a s p o r t i , g i o v a n i , a r e e i n t e r n e . L a p r e s i d e n z a O c c h i u t o h a f a t t o u n o t t i m o l a v o r o i n q u e s t i q u a t t r o a n n i , p e n s o a l l ’ o s p e d a l e d e l l a S i b a r i t i d e , p e n s o a q u e l l o i n c o s t r u z i o n e a V i b o , p e n s o a i p r o v v e d i m e n t i i m p o r t a n t i p r e s i s u i t r a s p o r t i , s u l t e m a d e l l a v o r o , a d i f e s a d e l l ’ a m b i e n t e . S i t r a t t a d i p r o s e g u i r e s u l l a s t r a d a i n t r a p r e s a e i o s o n o c e r t a c h e , g r a z i e a l l e s u e d o n n e e a i s u o i u o m i n i , N o i M o d e r a t i s a r à d e t e r m i n a n t e p e r l a v i t t o r i a d e l c e n t r o d e s t r a e p e r p o r t a r e a v a n t i i t a n t i p r o g e t t i a v v i a t i ” . S u l l a s t e s s a l i n e a P i n o G a l a t i , V i c e p r e s i d e n t e V i c a r i o d i N o i M o d e r a t i e C o o r d i n a t o r e R e g i o n a l e C a l a b r i a : “ N o i M o d e r a t i s a r à l a v e r a s o r p r e s a p o s i t i v a d i q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e e s u p e r e r à d i g r a n l u n g a l a s o g l i a d e l 4 % i n C a l a b r i a . L ’ e n t u s i a s m o c h e r i s c o n t r i a m o i n o g n i i n c o n t r o e l e t t o r a l e è s t r a o r d i n a r i o . I c i t t a d i n i c i c h i e d o n o c o n f o r z a c h e l e n o s t r e p r o p o s t e d i v e n t i n o r e a l t à a l l ’ i n t e r n o d e l C o n s i g l i o R e g i o n a l e : p a r l i a m o d i p r o g r a m m i c o n c r e t i s u s v i l u p p o e c o n o m i c o , l a v o r o , s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e , s a n i t à e i n f r a s t r u t t u r e . L a f i d u c i a c h e s t i a m o r i c e v e n d o è l a p r o v a c h e l a n o s t r a v o c e è d i v e n t a t a q u e l l a d i m i g l i a i a d i c a l a b r e s i c h e v o g l i o n o u n a p o l i t i c a s e r i a , e q u i l i b r a t a e r e s p o n s a b i l e ” . “ S o n o c o n t e n t o d i e s s e r e q u i , t r a g l i a m i c i d i N o i M o d e r a t i , p e r c h é m i s e n t o a c a s a , n o n p o s s o d i r e d a q u a n t i a n n i c o n o s c o P i n o G a l a t i - h a r a c c o n t a t o i l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e R o b e r t o O c c h i u t o n e l l ’ i n c o n t r o e l e t t o r a l e a C u t r o - . S e n t o n e i c a n d i d a t i d i N o i M o d e r a t i u n a p a s s i o n e , u n a v o g l i a d i c o s t r u i r e u n a C a l a b r i a a n c o r a m i g l i o r e d i q u e l l a c h e a b b i a m o c e r c a t o d i c o s t r u i r e i n q u e s t i a n n i , c h e m i d à f o r z a . S o n o f e l i c e - c o n c l u d e - c h e l a C a l a b r i a p o s s a p r e s e n t a r s i c o n c a n d i d a t i d i r i g e n t i p o l i t i c i c h e a b b i a n o c o m e v o i l a q u a l i t à , l a p a s s i o n e e l a c o m p e t e n z a e g r a z i e a n c h e p e r i l m o d o c h e a v e t e d i f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e : c o n i l s o r r i s o , s e n z a a t t a c c a r e n e s s u n o , c o n o n e s t à ” .