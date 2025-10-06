R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t r o d e s t r a , d o p o l e M a r c h e , v i n c e a n c h e l e e l e z i o n i i n C a l a b r i a . U n s e g n a l e f o r t e d i u n i t à e c o m p a t t e z z a d e l l a c o a l i z i o n e d i g o v e r n o c h e s i r i f l e t t e a n c h e s u l l e r e g i o n i . I m i e i c o m p l i m e n t i a R o b e r t o O c c h i u t o r i c o n f e r m a t o p e r i l s e c o n d o m a n d a t o a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a . U n a v i t t o r i a n e t t a c h e i n c o r a g g i a a f a r e r i s u l t a t i p o s i t i v i a n c h e n e l l e p r o s s i m e s c a d e n z e e l e t t o r a l i " . C o s ì i n u n a n o t a i l v i c e m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i , M a r i a T e r e s a B e l l u c c i .