R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l m o d e l l o C a i v a n o f u n z i o n a . Q u e s t o p i c c o l o c o m u n e t r a N a p o l i e C a s e r t a è s t a t o t e a t r o d i o r r o r i c h e h a n n o s c o n v o l t o t u t t i n o i . M a l a v o c e c o r a g g i o s a c h e h a d e n u n c i a t o è s t a t a a c c o l t a d a l l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e d a l l e I s t i t u z i o n i . L a r i s p o s t a d e l G o v e r n o M e l o n i è s t a t a i m m e d i a t a . L o s t o p a l l e a r m i n e l l e s c u o l e n o n r a p p r e s e n t a s e m p l i c e m e n t e u n s e q u e s t r o m a u n i n t e r v e n t o c o o r d i n a t o t r a s c u o l a , f o r z e d e l l ’ o r d i n e e g o v e r n o . L o S t a t o h a d a t o u n a r i s p o s t a c e r t a a c o l o r o c h e s i i m p e g n a n o c o n d e t e r m i n a z i o n e p e r r i d a r e s p e r a n z a a i r a g a z z i d i t e r r i t o r i d i f f i c i l i c o m e q u e l l o d i C a i v a n o ” . C o s ì i n u n a n o t a M a r t a S c h i f o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e a f f a r i s o c i a l i a l l a C a m e r a . “ C a i v a n o r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o s i g n i f i c a t i v o d i c o m e l a p o l i t i c a p o s s a m a n t e n e r e g l i i m p e g n i p r e s i . I l m o d e l l o s p e r i m e n t a t o i n q u e s t a p e r i f e r i a d e g r a d a t a d i m o s t r a c h e q u a n d o c i s i a s s u m e u n a r e s p o n s a b i l i t à , a n c h e n e l l e s i t u a z i o n i p i ù c o m p l e s s e e d i f f i c i l i , è p o s s i b i l e p o r t a r l a a t e r m i n e c o n s u c c e s s o . C o m e h a f a t t o i l g o v e r n o M e l o n i e c o m e f a r à C i r i e l l i u n a v o l t a i n s e d i a t o a p a l a z z o S a n t a L u c i a . U n c a m b i a m e n t o n e c e s s a r i o p e r r e s t i t u i r e d i g n i t à a i t e r r i t o r i e f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i . I c a m p a n i h a n n o i l d i r i t t o d i v i v e r e n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l e r e g o l e , d i s e n t i r s i t u t e l a t i e d i a v e r e l a c e r t e z z a a s s o l u t a c h e o g n i s c e l t a f a t t a d a c h i l i r a p p r e s e n t a s i a f a t t a s e m p r e e s o l o n e l r i s p e t t o d e l l a l e g g e ” , c o n c l u d e .