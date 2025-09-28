R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C a i v a n o è u n s i m b o l o d i r i n a s c i t a e d i s p e r a n z a n e l f u t u r o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . C i ò c h e è a c c a d u t o n e i c o n f r o n t i d i d o n M a u r i z i o P a t r i c i e l l o è i l t e n t a t i v o d i s p e r a t o d e l l a c r i m i n a l i t à c h e h a s e m p r e p r o s p e r a t o i n q u e s t e z o n e f r a n c h e d i f e r m a r e i l c a m b i a m e n t o . N o n c i r i u s c i r a n n o , g r a z i e a l c o r a g g i o d i d o n M a u r i z i o e a l l e t a n t e p e r s o n e c h e a C a i v a n o s t a n n o a c c o m p a g n a n d o i l p e r c o r s o i n t r a p r e s o , e g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l l o S t a t o c h e s t a d i m o s t r a n d o c h e l e z o n e f r a n c h e n o n e s i s t o n o s e s o l o s i d e c i d e d i r i p o r t a r e n e i t e r r i t o r i l a f o r z a d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l e c o m u n i t à ” . L o a f f e r m a E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a n a t a l i t à e l e P a r i o p p o r t u n i t à .