M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e d i B i l a n c i o , a t t u a l m e n t e i n d i s c u s s i o n e , è u n ’ o c c a s i o n e p e r i n d i r i z z a r e l e r i s o r s e v e r s o i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i , c a p a c i d i s o s t e n e r e s i a l e f a m i g l i e c h e l e i m p r e s e , r i l a n c i a n d o l a d o m a n d a i n t e r n a " . C o s ì C a r l o A l b e r t o B u t t a r e l l i , p r e s i d e n t e d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e , a l F o r u m d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a 2 0 2 5 a M i l a n o . " C o m e a b b i a m o g i à a v u t o m o d o d i s o t t o l i n e a r e d u r a n t e l ’ i n c o n t r o c o n i l G o v e r n o , a c c o g l i a m o c o n f a v o r e l ’ i m p e g n o d e l l ’ E s e c u t i v o a s o s t e g n o d e i r e d d i t i d e l l e f a m i g l i e e l ’ a t t e n z i o n e a l t e m a d e l l a n a t a l i t à " , s o t t o l i n e a . " A f f r o n t a r e c o n c r e t a m e n t e i l c a l o d e m o g r a f i c o n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e s o c i a l e , m a è u n a n e c e s s i t à p e r g a r a n t i r e i l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a e l a t e n u t a d e l l a d o m a n d a i n t e r n a " , p r o s e g u e . " A b b i a m o p e r a l t r o c h i e s t o u n a m a g g i o r e i n c i s i v i t à d i q u e s t e m i s u r e , s o p r a t t u t t o c o n r i f e r i m e n t o a l c e t o m e d i o . S u l p i a n o f i s c a l e - p r o s e g u e B u t t a r e l l i - a c c o g l i a m o p o s i t i v a m e n t e l a d e c i s i o n e d e l G o v e r n o d i r i n v i a r e l a S u g a r t a x e l a P l a s t i c t a x a g e n n a i o 2 0 2 7 , e d i p r o r o g a r e p e r u n t r i e n n i o i l c r e d i t o d i i m p o s t a p e r g l i i n v e s t i m e n t i n e l l a Z e s U n i c a " . " A b b i a m o s o l l e c i t a t o u n a r e v i s i o n e d e l l a D e c o n t r i b u z i o n e S u d c h e g a r a n t i s c a c e r t e z z a a p p l i c a t i v a , s e n z a p e n a l i z z a r e c h i i n v e s t e e c r e a o c c u p a z i o n e s t a b i l e n e l l e a r e e p i ù f r a g i l i d e l P a e s e " , s o t t o l i n e a . " S u l f r o n t e d e l l e f a m i g l i e - p r o s e g u e - è p o s i t i v o i l r a f f o r z a m e n t o d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l c e t o m e d i o a t t r a v e r s o l a r i m o d u l a z i o n e d e l l e a l i q u o t e I r p e f e i l p o t e n z i a m e n t o d e l w e l f a r e a z i e n d a l e " . T u t t a v i a , s p i e g a , 2 q u e s t e m i s u r e d e v o n o a v e r e c o n t i n u i t à e a n d r e b b e r o a c c o m p a g n a t e d a u l t e r i o r i s t r u m e n t i d i d e f i s c a l i z z a z i o n e " . B u t t a r e l l i c o n c l u d e : " I n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i s u l c u n e o f i s c a l e e c o n t r i b u t i v o s o n o n e c e s s a r i , a b e n e f i c i o d i l a v o r a t o r i e i m p r e s e " . " E ' e s s e n z i a l e r a f f o r z a r e g l i s t r u m e n t i a f a v o r e d e l l a c r e s c i t a e d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e . I l r e c u p e r o d e l l e r i s o r s e d e l P i a n o T r a n s i z i o n e 5 . 0 - s o t t o l i n e a - d e v e e s s e r e a c c o m p a g n a t o d a m i s u r e p i ù e f f i c a c i e s t a b i l i n e l t e m p o , c h e c o n s e n t a n o u n a r e a l e p r o g r a m m a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i i n i n n o v a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e " . " B e n e , q u i n d i , l a r i f o r m u l a z i o n e d e l P i a n o , m a i n s i s t i a m o p e r l a p i ù a m p i a i n c l u s i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i d e l n o s t r o s e t t o r e e p e r u n a p r o s p e t t i v a d i p i ù a m p i o r e s p i r o t e m p o r a l e , p e r c o n s e n t i r e a l l e i m p r e s e d i p i a n i f i c a r e i n m o d o p i ù s t r u t t u r a l e g l i i n t e r v e n t i " , c o n c l u d e .