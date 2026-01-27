R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i e l e D o p è p r o d o t t o i n u n d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o d a l l e c a r a t t e r i s t i c h e u n i c h e . N e l n o s t r o c a s o p a r l i a m o d e l m i e l e p r o d o t t o a l l ' i n t e r n o d e l P a r c o N a z i o n a l e d e l l e D o l o m i t i B e l l u n e s i , p r o d o t t o i n u n a z o n a d o v e c i s o n o p o c h i s s i m i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i e q u i n d i n a t u r a l m e n t e b i o l o g i c o " . C o s ì M a r i o B u r l o n d e l C o n s o r z i o d i t u t e l a M i e l e d e l l e D o l o m i t i B e l l u n e s i D o p , a l l ’ i n c o n t r o ‘ A l l e a n z a p e r l e A p i ’ , o r g a n i z z a t o d a F a i - F e d e r a z i o n e a p i c o l t o r i i t a l i a n a e F o n d a z i o n e Q u a l i v i t a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M c D o n a l d ' s , p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a a R o m a . U n ' o c c a s i o n e p e r p r o m u o v e r e l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ a p i c o l t u r a i t a l i a n a e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e f i l i e r e d e l m i e l e .