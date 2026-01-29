R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " T u t t i q u e s t i n u m e r i s e r v o n o a n o i p e r a v e r e c o n t e z z a d i q u e l l o c h e s i a m o e p e r p i a n i f i c a r e e p r o g e t t a r e i l n o s t r o f u t u r o , d a n d o d e l l e p r i o r i t à . I n u m e r i n o n s i p o s s o n o d i s c u t e r e m a d o b b i a m o e s s e r e c a p a c i d i a p p l i c a r l i a l l e n o s t r e r e a l t à " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n i , L u c i a n o B u o n f i g l i o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l R a p p o r t o S p o r t 2 0 2 5 d i I c s c e S p o r t e S a l u t e a l F o r o I t a l i c o . " Q u e s t ’ a n n o , f o r s e p e r l a p r i m a v o l t a , c i s i r e n d e c o n t o c h e l a s q u a d r a s i è a r r i c c h i t a d i u n g i o c a t o r e . A n c h e n o i c o m e C o n i c e r c h e r e m o d i c o n t r i b u i r e c o n l a p i a n i f i c a z i o n e d e l n o s t r o l a v o r o e l e n o s t r e c o m p e t e n z e , l a p a s s i o n e l ’ e n t u s i a s m o e l a v o g l i a d i r a g g i u n g e r e i l s u c c e s s o . A b b i a m o l ’ o b b l i g o , i l d o v e r e e i l p i a c e r e d i e s s e r e u n c o m p o n e n t e a n c o r a p i ù p r e s e n t e i n s q u a d r a , f a c c i a m o g o l i n s i e m e " , h a a g g i u n t o B u o n f i g l i o .