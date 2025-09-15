R o m a , 1 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - C o n f r o n t o c o n i c o e t a n e i e c o n g l i a d u l t i c o i n v o l t i n e i p r o c e s s i e d u c a t i v i . P e r c e z i o n e d e l p r o p r i o c o r p o . B u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o . S o n o s o l o a l c u n e d e l l e f a t i c h e c h e m i l i o n i d i s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i d o v r a n n o a f f r o n t a r e u n a v o l t a t o r n a t i s u i b a n c h i d i s c u o l a . I n o c c a s i o n e d e l B a c k t o s c h o o l 2 0 2 5 , A c t i o n A i d a c c e n d e i r i f l e t t o r i s u l t e m a p r e s e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l l a r i c e r c a c o n d o t t a c o n W e b b o h s u u n c a m p i o n e d i o l t r e 1 4 m i l a r a g a z z e e r a g a z z i , n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o d e c e n n a l e d i c o n t r a s t o a l l e d i s e g u a g l i a n z e Y o u t h 4 L o v e , r i v o l t o a s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i t r a i 1 3 e i 1 8 a n n i e s o s t e n u t o c o n i f o n d i O t t o p e r M i l l e d e l l ’ I s t i t u t o B u d d i s t a I t a l i a n o S o k a G a k k a i . T r a l e t e m a t i c h e e m e r s e d a l l ’ i n d a g i n e , o c c u p a n o u n p o s t o d i r i l i e v o ' ' i l b u l l i s m o e i l c y b e r b u l l i s m o c o m e n o n a c c e t t a z i o n e , n o n c o n o s c e n z a d e l l ' a l t r o ' ' , f a s a p e r e V a l e n t i n a C i a c c i o d i A c t i o n A i d I t a l i a . I n p a r t i c o l a r e , “ s o n o s t a t e s t r e s s a t e t e m a t i c h e q u a l i l o s t e r e t i p o e l ’ i n t e r s e z i o n a l i t à - s p i e g a - L ’ a n d a r e o l t r e l ' i d e a d i u n a p e r s o n a c a r a t t e r i z z a t a s o l o d a u n e l e m e n t o e v e d e r n e l ’ i n s i e m e ” . I l b u l l i s m o è a n c h e l a f o r m a d i v i o l e n z a m a g g i o r m e n t e s e g n a l a t a d a s t u d e n t e s s e , s t u d e n t i e i n s e g n a n t i , d e l l ' i s t i t u t o c o m p r e n s i v o a q u i l a n o r a g g i u n t o p e r l a p r i m a v o l t a d a Y o u t h 4 L o v e . S e “ n e g l i i s t i t u t i s u p e r i o r i l ' e l e m e n t o l e g a t o a l b u l l i s m o è l ’ a b b i g l i a m e n t o , i l m o d o d i f a r e o l ’ o r i e n t a m e n t o s e s s u a l e ” , d a l l ’ e s p e r i e n z a c o n d o t t a n e l l ’ i s t i t u t o c o m p r e n s i v o a q u i l a n o è e m e r s o c h e t r a r a g a z z e e r a g a z z i d e l l e s c u o l e m e d i e “ è p i ù p r o b a b i l e c h e v i s i a n o e l e m e n t i d i b u l l i s m o c o r r e l a t i a u n ' o r i g i n e d i v e r s a r i s p e t t o a l c o n t e s t o c l a s s e . U n a p r o v e n i e n z a n o n c o n o s c i u t a e q u i n d i n o n a c c e t t a t a ” , s p e c i f i c a C i a c c i o . I n o l t r e , “ m o l t e p e r s o n e c o n c u i a b b i a m o c o n d o t t o i l p r o g e t t o a l l ' i n t e r n o d e l l e s c u o l e m e d i e , s t u d e n t i e s t u d e n t e s s e d e l s e c o n d o e t e r z o i s t i t u t o c o m p r e n s i v o , n o n a v e v a n o i s o c i a l - f a n o t a r e l ’ e s p e r t a d i A c t i o n A i d - Q u e s t o e l e m e n t o l i h a p o r t a t i a n o n e s s e r e a n c o r a e s p o s t i a l c o n f r o n t o c o n l a s o c i e t à e s o p r a t t u t t o a l l a r i c h i e s t a c h e l a s o c i e t à s p e s s o f a a q u e s t i g i o v a n i r i g u a r d o a u n a c o r p o r e i t à o u n a m o d a l i t à d i c o m p o r t a m e n t o p a r t i c o l a r e . G l i e l e m e n t i ‘ s t e r e o t i p i ’ , p e r q u a n t o p r e s e n t i , n o n e r a n o s t r e s s a t i d a q u e l l o c h e è l ' i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o ” . A r a f f o r z a r e q u e s t o a s p e t t o , l e e v i d e n z e d e l l a r i c e r c a c o n d o t t a c o n W e b b o h : u n a p e r s o n a s u d u e , i n f a t t i , d i c h i a r a d i p e n s a r e s p e s s o a l p r o p r i o c o r p o i n m o d o c r i t i c o , f o c a l i z z a n d o s i s o p r a t t u t t o s u i d i f e t t i . U n a p p r o c c i o c a u s a t o d a m o d e l l i e s t e t i c i p r o p o s t i d a i s o c i a l m e d i a e d a l l a p u b b l i c i t à c h e r i m a n d a n o a u n a p e r f e z i o n e f i s i c a i r r e a l i s t i c a . T a l v o l t a i m e d i a s i c o s t i t u i s c o n o i n c u b a t o r i d i p e n s i e r o c r i t i c o e n e g a t i v o r i s p e t t o a l p r o p r i o e c o r p o e n e l c o n t e s t o ‘ s o c i a l ’ s o n o f r e q u e n t i i f e n o m e n i d i c y b e r b u l l i s m o c h e “ a v v i e n e 2 4 o r e s u 2 4 , a n c h e a t t r a v e r s o p e r s o n e c h e n o n s i c o n o s c o n o - e v i d e n z i a C i a c c i o - A v o l t e s i a s s i s t e a u n a s i t u a z i o n e d i t r a s c i n a m e n t o a c a t e n a i n c u i v i è u n b u l l o e a l t r i c h e s e g u o n o i l s u o a t t e g g i a m e n t o i n q u a n t o g i u s t i f i c a t i d a l p r i m o b u l l o ” . N o n o s t a n t e n e l c o r s o d e l l ' e s p e r i e n z a p l u r i e n n a l e d i A c t i o n A i d s u l c a m p o , c o n i l p r o g r a m m a Y o u 4 L o v e , s i o s s e r v a n o “ e n o r m i p a s s i a v a n t i r i g u a r d o l e d i s c r i m i n a z i o n i b a s a t e s u l l ' o r i e n t a m e n t o s e s s u a l e o s u l l ' i d e n t i t à d i g e n e r e , p e r m a n g o n o a n c o r a s t e r e o t i p i m o l t o f o r t i t r a i g i o v a n i e l e g i o v a n i , i n p a r t i c o l a r e n e l l a f a s c i a d ' e t à d a i 1 4 a i 1 9 , m o l t o a n c o r a t a a u n a v i s i o n e t r a d i z i o n a l e d e i r u o l i d i g e n e r e , a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l a c o p p i a ” , f a n o t a r e C o r i n n e R e i e r d i A c t i o n A i d I t a l i a . M a a l l o r a , c o m e i n t e r v e n i r e ? “ È i m p o r t a n t e l a v o r a r e n o n s o l o s u l b u l l o , m a s u l l a s o c i e t à i n g e n e r a l e , s u i g i o v a n i e a n c h e s u l l a c o m u n i t à e d u c a n t e - a v v e r t e C i a c c i o - È n e c e s s a r i o p e r r i c o n o s c e r e q u e s t i c o m p o r t a m e n t i e p e r e v i t a r e a t t e g g i a m e n t i d i i n c u r a n z a e n e g l i g e n z a . P e r c h é i l n o n f a r e q u a l c o s a s i g n i f i c a s o s t a n z i a l m e n t e a c c e t t a r e b u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o ” . I n o l t r e , è o r m a i i r r i m a n d a b i l e l a n e c e s s i t à d i r i s p o n d e r e a l l a r i c h i e s t a , r e c l a m a t a a g r a n v o c e d a s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i , d i p o t e r u s u f r u i r e d i p r o g r a m m i d i e d u c a z i o n e a l l a s e s s u a l i t à e a l l ’ a f f e t t i v i t à . “ L a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d i l o r o v u o l e u n p e r c o r s o a l l ' i n t e r n o d e l l e s c u o l e i n o r a r i o c u r r i c u l a r e - i n c a l z a C o r i n n e R e i e r d i A c t i o n A i d I t a l i a - c h e v e n g a s v o l t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l a c o m u n i t à e d u c a n t e e n e l l o s p e c i f i c o , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i p e r s o n a l e e s p e r t o e s t e r n o c h e p o s s a g u i d a r e r a g a z z e e r a g a z z i n e l l a d e c o s t r u z i o n e d e g l i s t e r e o t i p i d i g e n e r e , n e l l ' i m p a r a r e e r i f l e t t e r e s u c o m e s t a r e i n s i e m e , s u c o m e s v i l u p p a r e l e r e l a z i o n i l ' u n o c o n l ' a l t r a i n m o d o a n c h e d a p r e v e n i r e l a v i o l e n z a t r a p a r i e d i g e n e r e i n t u t t e l e s u e f o r m e , c o m e p e r e s e m p i o i l b u l l i s m o e i l c y b e r b u l l i s m o ” , c o n c l u d e .