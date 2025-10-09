R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ’ A n f p ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e F u n z i o n a r i d i P o l i z i a a g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l ’ e d u c a z i o n e e d e l l a p r e v e n z i o n e , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s , " r a p p r e s e n t a u n i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o d e l l ’ a u t o r e v o l e z z a e d e l l e c o m p e t e n z e d e i d i r i g e n t i d i P o l i z i a n e l l e a t t i v i t à d i p r e v e n z i o n e e c o n t r a s t o d e l l a d e v i a n z a , n o n c h é n e l l a c o s t r u z i o n e d i c o n t e s t i s o c i a l i s i c u r i e i n c l u s i v i . L a s p e c i f i c i t à p r o f e s s i o n a l e d e i d i r i g e n t i d i P o l i z i a , c h e q u o t i d i a n a m e n t e m a t u r a n o e s p e r i e n z a d i r e t t a n e l l a g e s t i o n e d e l l e p r o b l e m a t i c h e l e g a t e a l l a d e v i a n z a , i n p a r t i c o l a r e g i o v a n i l e , c o s t i t u i s c e u n p a t r i m o n i o d i c o n o s c e n z e p r e z i o s o . È f o n d a m e n t a l e c h e t a l e p a t r i m o n i o v e n g a c o n d i v i s o c o n t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i n e l l ’ a z i o n e e d u c a t i v a , c i v i l e e s o c i a l e , p e r r a f f o r z a r e l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e e p r o m u o v e r e c o m p o r t a m e n t i r i s p e t t o s i d e l l e r e g o l e e d e l l a c o n v i v e n z a " . L o h a d e t t o E m a n u e l e R i c i f a r i , P r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e F u n z i o n a r i d i P o l i z i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o . " L ’ a t t i v i t à d i r a c c o l t a d a t i e d i r i c e r c a s u v a s t a s c a l a c o n d o t t a d a l l ’ O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l b u l l i s m o e d i l d i s a g i o g i o v a n i l e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e g l i a l t r i p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i , r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r f o r n i r e c o n t r i b u t i c o n c r e t i a l l e I s t i t u z i o n i p u b b l i c h e e a l l e a g e n z i e e d u c a t i v e . I n q u e s t o m o d o - h a a g g i u n t o - o g n i i n t e r v e n t o d i p r e v e n z i o n e p u ò e s s e r e p i ù m i r a t o , c o e r e n t e e d e f f i c a c e , c o n t r i b u e n d o a d a f f r o n t a r e c o n m e t o d o e r e s p o n s a b i l i t à l a v e r a e m e r g e n z a e d u c a t i v a d e i n o s t r i t e m p i p e r c o n t r a s t a r e i n n a n z i t u t t o l ’ o d i o s o f e n o m e n o d e l b u l l i s m o c h e i n c i d e a s s a i n e g a t i v a m e n t e s u i n o s t r i r a g a z z i p i ù f r a g i l i " .