R o m a , 0 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ P a r t i a m o d a q u i e r i n g r a z i o t u t t i c o l o r o c h e s o n o q u i p r e s e n t i : u n t a v o l o c o m u n e , u n l u o g o d i i n c o n t r o p e r c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e e c o s t r u i r e s t r a t e g i e c o n c r e t e p e r c o n t r a s t a r e d i s a g i g i o v a n i l e e p r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e . I o p e n s o c h e n o n e s i s t a u n v a c c i n o c o n t r o i l b u l l i s m o , m a e s i s t e u n a n t i d o t o p o t e n t i s s i m o c h e è l ' e d u c a z i o n e . T u t t i i n s i e m e p o s s i a m o f a r e m o l t o ” . C o s ì L u c a M a s s a c c e s i , p r e s i d e n t e d e l l ’ O s s e r v a r o r i o N a z i o n a l e s u l B u l l i s m o e s u l D i s a g i o G i o v a n i l e a g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e d e l l ' A d n k r o n o s , a R o m a . L ’ e v e n t o , a p e r t o d a l d i r e t t o r e d e l l ’ a g e n z i a d i s t a m p a , D a v i d e D e s a r i o , è p r o m o s s o a p p u n t o d a l l ’ O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e s u l B u l l i s m o e s u l D i s a g i o G i o v a n i l e .