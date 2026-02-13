R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o p e r i o d o s t i a m o p a r l a n d o m o l t o c o n i r a g a z z i e d e v o d i r e c h e c ' è u n a r i s p o s t a c h e c i s t a d a n d o u n a m o r a l e : p r i m a d i p a r l a r e d o b b i a m o p e n s a r e , p e r c h é u n a p a r o l a m o l t o s p e s s o è m o l t o p i ù p o t e n t e d i u n ' a r m a ” . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , A l e s s i a P i e r e t t i , c a m p i o n e s s a d e l M o n d o d i P e n t a t h l o n & D e l e g a t a C i t t à M e t r o p o l i t a n a R o m a C a p i t a l e , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o ‘ B u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e : u n a r e s p o n s a b i l i t à n a z i o n a l e ’ , o r g a n i z z a t o s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e A n d r e a P a g a n e l l a , p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a R o m a . “ I r a g a z z i d e v o n o e s s e r n e c o n s a p e v o l i e , s o p r a t t u t t o , d e v o n o c a p i r e s e l o f a n n o v o l e n d o v o l u t a m e n t e f a r e d e l m a l e o p p u r e s e a g i s c o n o i n m o d o i n c o n s a p e v o l e , p e r c h é i m i t a n o q u e l d e t e r m i n a t o c o n t e s t o - s p i e g a P i e r e t t i - D i c o n s e g u e n z a , è n e c e s s a r i o f e r m a r l i , f a r l i r i f l e t t e r e e f a r c a p i r e l o r o c h e l a p a r o l a è u n ' a r m a ” . “ L a p a r o l a è u n a c o m p a g n a d i v i a g g i o e d i v i t a c h e c i d e v e f a r c r e s c e r e e c i p e r m e t t e p e r a l t r o d i a m p l i a r e l e n o s t r e c o n o s c e n z e e d i m e t t e r c i v i c i n o p e r s o n e c h e q u o t i d i a n a m e n t e c i a i u t a n o a c a p i r e c o m e s u p e r a r e i m o m e n t i d i f f i c i l i , l e s c o n f i t t e e l e d i f f i c o l t à , p e r c h é l a v i t a è q u e s t a ” , c o n c l u d e .