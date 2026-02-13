R o m a , 1 3 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n d o i l S e n a t o e n o i p o l i t i c i c i a p r i a m o a l l ’ a s c o l t o d e l l a s o c i e t à c i v i l e ” i l r i s u l t a t o è s e m p r e “ u n a b e l l a i n i z i a t i v a ” . S o n o e m e r s i “ t a n t i b e g l i e s e m p i d i t e n a c i a , d i v i t a q u o t i d i a n a , d i p e r s o n e c h e t e n t a n o d i m i g l i o r a r e l a s o c i e t à e d i r i s o l v e r e i p r o b l e m i , s o p r a t t u t t o d e i p i ù p i c c o l i . L a p r i m a c o s a c h e d o b b i a m o f a r e è t o r n a r e a o c c u p a r c i d e i n o s t r i r a g a z z i ” . E ’ q u a n t o a f f e r m a t o d a l s e n a t o r e A n d r e a P a g a n e l l a , p r o m o t o r e d e l l ’ e v e n t o ‘ B u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e : u n a r e s p o n s a b i l i t à n a z i o n a l e ’ , s v o l t o s i p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a R o m a . I l s e n a t o r e P a g a n e l l a , p o i , c o n c l u d e p a r l a n d o d e l p r o g e t t o P a t e n t e D i g i t a l e 4 . 0 , u n p r o g e t t o e d u c a t i v o i n n o v a t i v o r i v o l t o a g l i s t u d e n t i , s v i l u p p a t o p e r f o r n i r e u n a v e r a e p r o p r i a a b i l i t a z i o n e d i g i t a l e , c e r t i f i c a t a d a l l ’ O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e s u l B u l l i s m o e s u l D i s a g i o G i o v a n i l e , d e f i n e n d o l o “ u n ' i n i z i a t i v a p o s i t i v a ” .