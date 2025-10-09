R o m a , 0 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o d i f r o n t e o r m a i a u n a g e n e r a z i o n e c h e h a a v u t o u n ' i n f a n z i a b a s a t a p e r l a p r i m a v o l t a n o n s u l g i o c o , m a s u l c e l l u l a r e . E c ’ è s t a t a d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i i n c a p a c i t à n e l l ’ a f f r o n t a r e l a q u e s t i o n e . G l i o v e r 5 0 o r a h a n n o u n a r e s p o n s a b i l i t à e d u c a t i v a g i g a n t e s c a , p e r c h é h a n n o e s p o s t o i g i o v a n i t r a i 1 5 e 2 9 a n n i u n a s i t u a z i o n e p r a t i c a m e n t e i r r e c u p e r a b i l e . I n u m e r i p a r l a n o c h i a r o : i n E u r o p a i l p r i m o m o t i v o d i m o r t e t r a i 1 5 e 2 8 a n n i è i l s u i c i d i o , p r i m a a n c o r a d e g l i i n c i d e n t i . I n I t a l i a p e r f o r t u n a è i l s e c o n d o . S u l l ’ u s o d e l c e l l u l a r e s e r v e i n t e r v e n i r e r a p i d a m e n t e c o m e i s t i t u z i o n i p e r n o n l a s c i a r e s o l e l e f a m i g l i e ” . C o s ì l ’ a s s e s s o r e a i g r a n d i e v e n t i , S p o r t , T u r i s m o R o m a C a p i t a l e , A l e s s a n d r o O n o r a t o , i n t e r v e n u t o a g l i ‘ S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e ’ s u l b u l l i s m o , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s .