R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s i c u r e z z a d i g i t a l e p a r t e d a n o i g e n i t o r i : d a q u a n t a f o r m a z i o n e a b b i a m o , d a q u a n t o s i a m o e d u c a t i a v e d e r l o e c o n s i d e r a r l o u n p e r i c o l o e d a q u a n t o c i l i m i t i a m o a v e d e r l o c o m e u n a c o m o d i t à , p e r c h é l a v e r i t à è c h e l o u t i l i z z i a m o c o m e t a l e , a d e s e m p i o q u a n d o d i a m o i l c e l l u l a r e i n m a n o a i b a m b i n i a f f i n c h é s t i a n o ‘ b u o n i ’ . E ’ u n e r r o r e e n o r m e e f i n c h é q u e s t o a c c a d r à , i n o s t r i b a m b i n i s a r a n n o a l t a m e n t e i n p e r i c o l o ” . A r i f e r i r l o A n n a l i s a M i n e t t i , t e s t i m o n i a l e a t t i v i s t a d e l l ' O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e s u l B u l l i s m o e s u l D i s a g i o G i o v a n i l e , a l l ’ e v e n t o ‘ B u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e : u n a r e s p o n s a b i l i t à n a z i o n a l e ’ , o r g a n i z z a t o s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e A n d r e a P a g a n e l l a , p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a R o m a . “ U l t i m a m e n t e c ' è u n a s e r i e t v c h e è m o l t o i n v o g a t r a i r a g a z z i , c h i a m a t a S t r a n g e r T h i n g s , c h e p a r l a d i u n a d i m e n s i o n e p a r a l l e l a e p e r i c o l o s a , i l S o t t o s o p r a ” . E ’ p o s s i b i l e , q u i n d i , p a r a g o n a r e i l “ w e b a l S o t t o s o p r a : u n m o n d o o s c u r o e p i e n o d i i n s i d i e c h e i g e n i t o r i n o n v e d o n o , a n c h e s e n e c o n o s c o n o l ’ e s i s t e n z a , m a c h e n o n p r e n d o n o r e a l m e n t e i n c o n s i d e r a z i o n e c o m e u n g r a n d e p e r i c o l o . P e r t a n t o , e d u c h i a m o c i n o i g e n i t o r i e i n o s t r i f i g l i n o n s i l i m i t e r a n n o a f a r e c i ò c h e d i c i a m o , m a c i ò c h e f a c c i a m o ” , c o n c l u d e .