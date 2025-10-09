R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a P o l i z i a d i S t a t o c e r c a d i i n t e r p r e t a r e q u o t i d i a n a m e n t e i l m e s s a g g i o d e l l a t e c n o l o g i a a t t r a v e r s o a n c h e i s o c i a l , a t t r a v e r s o l e a p p . Y o u P o l è u n ' a p p l i c a z i o n e c h e s i p u ò i n s t a l l a r e s u i t e l e f o n i n i c o n l a q u a l e , i n m a n i e r a a n o n i m a , i r a g a z z i p o s s o n o s e g n a l a r e f e n o m e n i d i b u l l i s m o o l o s p a c c i o d i s t u p e f a c e n t e o q u a l s i a s i a l t r o p r o b l e m a . L ' a p p d à l a p o s i z i o n e g e o l o c a l i z z a t a e n o n r i s p o n d e u n c h a t b o t , m a u n o p e r a t o r e . U n o s t r u m e n t o i m p o r t a n t e . L a P o l i z i a d i S t a t o n o n f a s o l o a z i o n i d i r e p r e s s i o n e s u l t e r r i t o r i o , m a a n c h e a t t i v i t à d i e d u c a z i o n e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . T a n t ' è c h e d e d i c h i a m o m o l t e r i s o r s e a l l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i n e l l e s c u o l e , c o n c a m p a g n e a p p r o p r i a t e . Q u i n d i c i s o n o c e n t i n a i a d i p o l i z i o t t i c h e i l m a t t i n o m e t t o n o u n a d i v i s a n o n p e r s a l i r e s u u n a v o l a n t e , m a p e r a n d a r e a p a r l a r e a l l ' i n t e r n o d e l l a s c u o l a " . C o s ì M a r c o M a r t i n o , d i r e t t o r e d e l S e r v i z i o C e n t r a l e A n t i c r i m i n e P o l i z i a d i S t a t o i n t e r v e n e n d o a g l i ' S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e ’ s u l b u l l i s m o , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s , a R o m a . M a r t i n o , c h e i n i z i a l m e n t e h a p o r t a t o i s a l u t i d e l C a p o d e l l a P o l i z i a , a g g i u n g e : " N o n s o l o Y o u P o l , l a P o l i z i a d i S t a t o s i s t a e v o l v e n d o m a h a b i s o g n o a n c o r a d e l s u p p o r t o a n c h e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e l t e r z o s e t t o r e . A b b i a m o s t r e t t o u n a s e r i e d i p r o t o c o l l i c o n a s s o c i a z i o n i p e r c h é s i a m o c o n s a p e v o l i c h e d o b b i a m o a n d a r e a i n d i v i d u a r e i l d i s a g i o d o v e q u e s t o p i ù f a c i l m e n t e e n t r a i n c o n t a t t o c o n l a s o c i e t à c i v i l e , p e r o f f r i r e i l s u p p o r t o d o v u t o " .