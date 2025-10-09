R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o m o n d o i n e v i t a b i l m e n t e s e m p r e p i ù g o v e r n a t o d a l d i g i t a l e d o b b i a m o c a p i r e c o m e d i f e n d e r e i d i r i t t i d e i b a m b i n i e d e i r a g a z z i . E ' u n a g r a n d e s f i d a c h e d e v e v e d e r c i a n d a r e t u t t i n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e c o n u n a g r a n d e a l l e a n z a t r a f a m i g l i e , s c u o l a , s p o r t , l e g i s l a t o r i n a z i o n a l i e e u r o p e i , m e d i a " . L o h a d e t t o M a r i a n n a M a d i a , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e p e r l ' I n f a n z i a e l ' A d o l e s c e n z a , i n t e r v e n u t a a g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l ' e d u c a z i o n e e d e l l a p r e v e n z i o n e a l p a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s . " I l d i s a g i o g i o v a n i l e è u n f e n o m e n o m o n d i a l e . N e i c a s i p i ù g r a v i q u e s t o p u ò p r o d u r r e b u l l i s m o , a n s i a , d e p r e s s i o n e , f e n o m e n i d i v i o l e n z a . B i s o g n a f a r e a t t e n z i o n e a b a n a l i z z a r e e a d i r e c h e l ' i m p e n n a t a e s p o n e n z i a l e d i c a s i d i d i s a g i o i n i z i a c o n i l c o v i d . I n r e a l t à l ' i m p e n n a t a d i c a s i i n i z i a c o n i l c r o l l o d e i c o s t i d e l l o s m a r t p h o n e " , c h e h a g e n e r a t o " u n r a p p o r t o c o n q u e s t i s t r u m e n t i p r e m a t u r o e i n c o n t r o l l a t o " .