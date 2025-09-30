R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a m o r t e d i P a o l o , i l 1 4 e n n e d i L a t i n a c h e s i è t o l t o l a v i t a d o p o e p i s o d i d i b u l l i s m o , r i c h i a m a c o n f o r z a t u t t i - i s t i t u z i o n i , s c u o l a , f a m i g l i e , s p o r t e m e d i a - a u n a r e s p o n s a b i l i t à i m m e d i a t a e c o n d i v i s a . G l i S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e , c h e s i t e r r a n n o i l 9 o t t o b r e a R o m a d a l l e 1 4 , 3 0 a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s , n a s c o n o p r o p r i o c o n q u e s t o o b i e t t i v o : t r a s f o r m a r e i n d i g n a z i o n e e d o l o r e i n a z i o n i c o n c r e t e , m i s u r a b i l i e c o n t i n u a t i v e s u l t e r r i t o r i o . P r o m o s s a d a l l ’ O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e s u l B u l l i s m o e s u l D i s a g i o G i o v a n i l e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A g e n z i a d i s t a m p a A d n K r o n o s , l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 r i u n i s c e i n u n a g i o r n a t a d i c o n f r o n t o i p r i n c i p a l i a t t o r i i s t i t u z i o n a l i e s o c i a l i , a r t i c o l a n d o i l p r o g r a m m a t r a p a n e l d e d i c a t i a d a n a l i s i d i s c e n a r i o d a p a r t e d e g l i e s p e r t i , i m p e g n i i s t i t u z i o n a l i , s t r u m e n t i o p e r a t i v i , c o n u n f o c u s i m p o r t a n t e s u l r u o l o d e l l o s p o r t e l a p r e s e n t a z i o n e d i p r o t o c o l l i d ’ i n t e s a c h e d a r a n n o a v v i o a p r o g e t t i s t r a t e g i c i c o n c r e t i . " L a s t o r i a d i P a o l o c i s p e z z a i l f i a t o e c i o b b l i g a a g u a r d a r c i a l l o s p e c c h i o : q u a n d o u n r a g a z z o d i 1 4 a n n i s i t o g l i e l a v i t a p e r c h é s c h i a c c i a t o d a l b u l l i s m o , n o n è u n a t r a g e d i a p r i v a t a m a u n f a l l i m e n t o c o l l e t t i v o - s o t t o l i n e a L u c a M a s s a c c e s i , P r e s i d e n t e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e B u l l i s m o e D i s a g i o G i o v a n i l e - G l i S t a t i G e n e r a l i n a s c o n o p e r p a s s a r e d a g l i a n n u n c i a g l i i m p e g n i v e r i f i c a b i l i : p i ù e d u c a z i o n e d i g i t a l e , p e e r e d u c a t i o n , p u n t i d i a s c o l t o , s p o r t c o m e p r e s i d i o e d u c a t i v o e p r o t o c o l l i t r a i s t i t u z i o n i , s c u o l e e f a m i g l i e . O g g i n o n c h i e d i a m o ' c h i è i l c o l p e v o l e ' , m a c o s a f a c c i a m o d o m a n i m a t t i n a p e r n o n p e r d e r e a l t r i r a g a z z i " . I n c o n t r o a p e r t o a l p u b b l i c o . È r i c h i e s t a l ’ i s c r i z i o n e a t t r a v e r s o q u e s t o m o d u l o .