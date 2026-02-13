R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " R a i K i d s h a u n a s e r i e d i o b i e t t i v i , c o m e q u e l l o d i e d u c a r e d i v e r t e n d o . P e r t a n t o , t u t t i i p r o d o t t i c h e s e l e z i o n i a m o , d a i c a r t o n i a n i m a t i , a l l e s e r i e , a l l e n o n f i c t i o n , h a n n o l o s c o p o d i r a c c o n t a r e a i r a g a z z i c i ò c h e a c c a d e n e l l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a , c o m p r e s i i p r o b l e m i e l e d i f f i c o l t à e c o m e s u p e r a r l i . A t t r a v e r s o l a l i n e a r o d a r i a n a , c h e è c l a s s i c a , c e r c h i a m o d i r a c c o n t a r e a l n o s t r o p u b b l i c o c o s e m o l t o d i v e r t e n t i , c h e , p e r ò , c o m p r e n d a n o a n c h e e l e m e n t i d i r i f l e s s i o n e e d i c r e s c i t a ” . C o s ì , i l d i r e t t o r e d i R a i K i d s , R o b e r t o G e n o v e s i , i n t e r v e n e n d o a l l ’ i n c o n t r o ‘ B u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e : u n a r e s p o n s a b i l i t à n a z i o n a l e ’ , o r g a n i z z a t o s u i n i z i a t i v a d e l s e n a t o r e A n d r e a P a g a n e l l a , p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a a R o m a . “ N o i a b b i a m o d u e t a r g e t d i a s c o l t i : i l p r e s c o l a r e , g u i d a t o d a i g e n i t o r i , e i b a m b i n i p i ù g r a n d i , c h e c o m i n c i a n o g i à a d a v e r e u n ' i n d i p e n d e n z a d i v i s i o n e s u l l i n e a r e e s u l m u l t i m e d i a l e e , q u i n d i , s u i s o c i a l . A b b i a m o , p e r t a n t o , d u e a p p r o c c i d i f f e r e n t i . I l r u o l o d e i g e n i t o r i p e r n o i è f o n d a m e n t a l e p e r c h é s o n o g l i i n t e r l o c u t o r i , i n s i e m e a i b a m b i n i e a i r a g a z z i , d e l l a n o s t r a p r o g r a m m a z i o n e ” , c o n c l u d e .