R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L o s p o r t è u n f o n d a m e n t o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l d i s a g i o ' ' . L o h a d e t t o l a s e n a t r i c e d i N o i M o d e r a t i M a r i a s t e l l a G e l m i n i i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e d e l l ' A d n k r o n o s , a R o m a . G e l m i n i h a s o t t o l i n e a t o c h e ' ' i l d i s a g i o n a s c e n e l l a s o l i t u d i n e ' ' . ' ' L o s p o r t è i m p o r t a n t e p e r c h é i n n a n z i t u t t o è p r e v e n z i o n e a l d i s a g i o : l o s p o r t s i p r a t i c a c o n a l t r e p e r s o n e , h a i n s é u n a s o c i a l i t à e u n c o n f r o n t o c o n g l i a l t r i e d è s a n o p e r c h é p r e v i e n e t u t t e l e d i v e r s e f o r m e d i d i s a g i o c h e s t i a m o i n i z i a n d o a c o n o s c e r e ' ' .