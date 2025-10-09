R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - - Q u e l l o c h e s i d i s c u t e o g g i " è u n a r g o m e n t o c o m p l i c a t o , o l t r e c h e a t t u a l i s s i m o . L ' e d u c a z i o n e e l a p r e v e n z i o n e p e r q u a n t o r i g u a r d a i l b e n e s s e r e d e i n o s t r i r a g a z z i è u n o d e g l i o b i e t t i v i f o n d a n t i d e l l a p r o g e t t a z i o n e a c o n t r a s t o d i q u a n t o o g g i r i s c o n t r i a m o : l ' a u m e n t o d e i f e n o m e n i d i d i s a g i o g i o v a n i l e c h e s i v e r i f i c a n o s e m p r e p i ù p r e c o c e m e n t e . P a r l i a m o d i f r a g i l i t à e m o t i v a , d i s t u r b i d e p r e s s i v i , c o m p o r t a m e n t i a l i m e n t a r i , d i p e n d e n z e , a u t o l e s i o n i s m o f i n o a d a r r i v a r e , i n a l c u n i c a s i , a n c h e a l s u i c i d i o . S i a m o c o n s c i c h e l a s c u o l a h a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e i n t u t t o q u e s t o , m a e s s a s e n z a l a f a m i g l i a , s e n z a l ' a i u t o d i a s s o c i a z i o n i , d a s o l a n o n p u ò f a r c e l a . E ' n e c e s s a r i a u n ' i n t e r c o n n e s s i o n e v i r t u o s a t r a t u t t e l e i s t i t u z i o n i , g l i e n t i l o c a l i , l e s c u o l e e s o p r a t t u t t o r i p o r t a r e a l c e n t r o l ' a l l e a n z a s c u o l a - f a m i g l i a " . C o s ì P a o l a F r a s s i n e t t i , s o t t o s e g r e t a r i o a l M i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e , i n t e r v e n e n d o a g l i ' S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e ’ s u l b u l l i s m o , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s , a R o m a . A d a p r i r e i l a v o r i i l d i r e t t o r e d e l l ' A d n k r o n o s , D a v i d e D e s a r i o . " E ' u n g r a n d e o n o r e a c c o g l i e r e o g g i i s t i t u z i o n i , r a p p r e s e n t a n t i d e l l a s c u o l a , d e l l o s p o r t , d e l l a s o c i e t à c i v i l e p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e u n a d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i e d e l i c a t e d e l p a e s e r e a l e : i l b u l l i s m o . C h e n e l l e s u e m o l t e p l i c i f o r m e m i n a l a c r e s c i t a e i l f u t u r o d i m i g l i a i a d i r a g a z z e e d i r a g a z z i . E ' u n f e n o m e n o s o c i a l e c h e c i r i g u a r d a t u t t i . O g g i v o g l i a m o r i b a d i r e c h e l a p r e v e n z i o n e e i l c o n t r a s t o a l b u l l i s m o s o n o p o s s i b i l i s o l o a t t r a v e r s o l ' a s c o l t o " .