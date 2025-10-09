R o m a , 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ F a c c i o p a r t e d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l l ’ O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e s u l B u l l i s m o e s u l D i s a g i o G i o v a n i l e , è q u a l c o s a c h e p o r t o a v a n t i p e r c h é s e c o n d o m e s t i a m o r e a l i z z a n d o i n i z i a t i v e i m p o r t a n t i , v i s t o c h e i l m a l e s s e r e d e i g i o v a n i è q u a l c o s a c h e , c r e d o , r i g u a r d i t u t t i n o i " . L o d i c e l a p s i c o l o g a e c r i m i n o l o g a E l i s a C a p o n e t t i , i n t e r v e n d o a l p a n e l d a l t i t o l o " S t r u m e n t i e a z i o n i . E s p e r i e n z e e p r o p o s t e p e r a f f r o n t a r e b u l l i s m o e d i s a g i o g i o v a n i l e " , n e l c o r s o d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l ' e d u c a z i o n e e d e l l a p r e v e n z i o n e , p r e s s o l a s e d e d e l l ' A d n k r o n o s a R o m a . S e c o n d o C a p o n e t t i l a s o c i e t à d i o g g i è " c a r a t t e r i z z a t a d a f r a g i l i t à , d a v u o t i , a n c h e d i v a l o r e e d i m o d e l l i . N o i p a r l i a m o d i b u l l i s m o m a i o v e d o s i a i n a m b i t o c l i n i c o s i a i n a m b i t o g i u r i d i c o u n a u m e n t o d i d i s a g i o p s i c o l o g i c o c h e c o i n v o l g e t u t t e l e g e n e r a z i o n i " . P e r q u e s t o m o t i v o , l ' O s s e r v a t o r i o h a p r e s e n t a t o " u n p r o g e t t o - s p i e g a C a p o n e t t i - g r a z i e a u n p r o t o c o l l o r e a l i z z a t o c o n u n a s o c i e t à c h e p r o d u c e m a c c h i n e t t e p e r f a r e f o t o t e s s e r e , i n c u i i r a g a z z i p o s s o n o c h i e d e r e a i u t o . C ’ è u n a b o x e i l r a g a z z o p o t r à s p i n g e r e u n b o t t o n e , p o s i z i o n a t o d e n t r o a q u e s t a b o x a l l ' i n t e r n o d e l l e m a c c h i n e t t e , e c o l l e g a r s i c o n u n c a l l c e n t e r d o v e c i s o n o i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ o s s e r v a t o r i o " . C a p o n e t t i d i c e c h e i l p r o g e t t o " p a r t i r à d a g e n n a i o 2 0 2 6 , q u a n d o v e r r a n n o i n s t a l l a t e l e p r i m e 1 0 0 c a b i n e i n t u t t a I t a l i a " . L a p s i c o l o g a r a c c o n t a c h e u n a v o l t a p a r t i t o i l c o n t a t t o c o n l ' o p e r a t o r e , " q u e s t o r a c c o g l i e r à u n a s e r i e d i d a t i e , d a q u e l m o m e n t o , i n b a s e a l l a s i t u a z i o n e s p e c i f i c a , i n v i e r à l a s i t u a z i o n e a l l a n o s t r a r e t e d i p r o f e s s i o n i s t i , a v v o c a t i e p s i c o l o g i " . C a p o n e t t i s o s t i e n e c h e l ' o b i e t t i v o d i q u e s t o n u o v o p r o g e t t o s i a " f a r e q u a l c o s a d i c o n c r e t o c o n t r o l e s i t u a z i o n i d i b u l l i s m o . P e r c h é s i a m o c o n s a p e v o l i d e l l a v a s t i t à d e l f e n o m e n o , d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e , m a d i e t r o i l s i n t o m o c ’ è s e m p r e u n d i s a g i o " , c o n c l u d e .