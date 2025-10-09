R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L o s p o r t m i h a d a t o l a p o s s i b i l i t à d i n o n d e f i n i r m i d i s a b i l e m a d i d e f i n i r m i s p e c i a l m e n t e a b i l e . L o s p o r t p i ù d i q u a l s i a s i a l t r a c o s a m i h a d a t o l a p o s s i b i l i t à d i c a p i r e c h e a n c h e s e n o n p o t e v o v e d e r e l a l u c e p o t e v o e s s e r e l u c e ' ' . C o s ì A n n a l i s a M i n e t t i , a t l e t a p a r a l i m p i c a , i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e d e l l ' A d n k r o n o s , a R o m a . ' ' L o s p o r t a s c u o l a è u n a m a t e r i a f o n d a m e n t a l e p e r r i c o n o s c e r e l e p r o p r i e a b i l i t à e p e r a v e r e u n o r i e n t a m e n t o , p e r r i c o n o s c e r s i p e r s o n e d i v a l o r e , c a p a c i d i r i t r o v a r e l a f o r z a s e m p r e a n c h e q u a n d o n o n c ' è - h a a g g i u n t o - L o s p o r t i n s e g n a a d a m a r e l a f a t i c a e a c e r c a r e d i a n d a r e s e m p r e o l t r e i l p r o p r i o l i m i t e ' ' .