R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' L o s p o r t a b b a t t e o g n i b a r r i e r a a l d i l à d e l l e m e d a g l i e ' ' . C o s ì A l e s s i a F i l i p p i , g i à c a m p i o n e s s a m o n d i a l e d i n u o t o , i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ' I n f o r m a z i o n e d e l l ' A d n k r o n o s , a R o m a . ' ' A 6 a n n i i n p r i m a e l e m e n t a r e a v e v o u n ' i n s e g n a n t e c h e c o n m e u s a v a v i o l e n z a v e r b a l e m i d i c e v a ' n o n c e l a f a i ' , ' n o n s e i i n g r a d o ' - h a r a c c o n t a t o - I o h o i n i z i a t o a b a l b e t t a r e e a n o n e s s e r e p i ù u n a b a m b i n a f e l i c e . L ' u n i c a c o s a c h e m i h a s a l v a t o è s t a t o a n d a r e i n p i s c i n a d o v e n o n d o v e v o p a r l a r e m a s t a v o i n g r u p p o . L o s p o r t m i h a i n s e g n a t o l ' i m p e g n o e l a d e t e r m i n a z i o n e , l a d o n n a c h e s o n o a d e s s o l a d e v o a l l o s p o r t a l d i l à d e i r i s u l t a t i : n o n s i d e v e a r r i v a r e p e r f o r z a l ' i m p o r t a n t e è i l p e r c o r s o . E q u e l d i s a g i o c h e a v e v o p r o v a t o d a p i c c o l a m i h a p o r t a t o a v i n c e r e u n a r g e n t o o l i m p i c o o u n o r o m o n d i a l e ' ' .