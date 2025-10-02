R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - B r i s t o l M y e r s S q u i b b a n n u n c i a l a n o m i n a d i A l e s s a n d r o B i g a g l i a S e n i o r M e d i c a l D i r e c t o r I t a l y , r u o l o i n c u i g u i d e r à l a s t r a t e g i a m e d i c o - s c i e n t i f i c a d e l l ' a z i e n d a n e l P a e s e . L a u r e a t o i n M e d i c i n a e C h i r u r g i a e s p e c i a l i z z a t o i n A n e s t e s i a e R i a n i m a z i o n e a l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , B i g a g l i h a s v o l t o i l r u o l o d i a n e s t e s i s t a p r e s s o i l r e p a r t o d i C a r d i o c h i r u r g i a d e l l a s t e s s a s t r u t t u r a e , s u c c e s s i v a m e n t e , p r e s s o i l s e r v i z i o d i A n e s t e s i a e R i a n i m a z i o n e d e l l ' o s p e d a l e F a t e b e n e f r a t e l l i S a n P i e t r o d i R o m a , i n f o r m a u n a n o t a . N e l 2 0 1 0 è e n t r a t o i n B r i s t o l M y e r s S q u i b b , d o v e h a m a t u r a t o u n a s o l i d a e s p e r i e n z a n e l l ' a m b i t o d e l l a d i r e z i o n e m e d i c a , r i c o p r e n d o r u o l i d i c r e s c e n t e r e s p o n s a b i l i t à a l i v e l l o l o c a l e e i n t e r n a z i o n a l e , t r a c u i i l p i ù r e c e n t e c o m e D i s e a s e A r e a H e a d n e l l a B u s i n e s s U n i t I n n o v a t i v e M e d i c i n e s , c o n f o c u s s u l l e a r e e t e r a p e u t i c h e c a r d i o v a s c o l a r e e i m m u n o l o g i a . N e l l a s u a l u n g a c a r r i e r a i n a z i e n d a h a l a v o r a t o c o n s u c c e s s o i n o l t r e 1 0 a r e e t e r a p e u t i c h e , d i s t i n g u e n d o s i p e r l a c a p a c i t à d i m e t t e r e i p a z i e n t i a l c e n t r o d e l p r o p r i o l a v o r o e d i c o s t r u i r e s o l i d e c o l l a b o r a z i o n i c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a . " S o n o o r g o g l i o s o d i a s s u m e r e l a g u i d a d e l l a d i r e z i o n e m e d i c a d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a - d i c h i a r a B i g a g l i - R i c o p r i r ò q u e s t o i n c a r i c o m e t t e n d o a s c o l t o , c o m p e t e n z e e d e n e r g i a a l s e r v i z i o d e i p a z i e n t i , i n t e g r a n d o i l v a l o r e d e l l a r i c e r c a e d e l l a c o n o s c e n z a s c i e n t i f i c a c o n l a c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e l ' i n n o v a z i o n e p e r a f f r o n t a r e a l c u n e d e l l e m a g g i o r i s f i d e d i s a l u t e d e l n o s t r o t e m p o e c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a v i t a d e l l e p e r s o n e " .