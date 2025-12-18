R o m a , 1 8 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - I l p e r c o r s o d i a g g r e g a z i o n e t r a B r i a n z A c q u e e B e a ( B r i a n z a E n e r g i a ) c o m p i e p a s s i a v a n t i v e r s o l a c r e a z i o n e d e l l a f u t u r a m u l t i u t i l i t y p u b b l i c a d e l l a p r o v i n c i a d i M o n z a e B r i a n z a . A u n a n n o d a l l ’ a n n u n c i o d e l l ’ a v v i o d e l p e r c o r s o d i a g g r e g a z i o n e , è c o m p l e t a l a f a s e d i a n a l i s i p r e l i m i n a r e : a p p r o f o n d i m e n t i t e c n i c i e i n d u s t r i a l i n e c e s s a r i a d e f i n i r e s t r u t t u r a , a m b i t o o p e r a t i v o e s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ o p e r a z i o n e . I d e t t a g l i s o n o s t a t i i l l u s t r a t i d a i v e r t i c i d e l l e d u e a z i e n d e d u r a n t e l ’ i n c o n t r o d i f i n e a n n o c o n i g i o r n a l i s t i o g g i a M o n z a . N e l c o r s o d i q u e s t ’ a n n o s o n o s t a t i s v o l t i a p p r o f o n d i m e n t i r i g u a r d a n t i : i n q u a d r a m e n t o t e c n i c o e r e g o l a t o r i o , c o n u n ’ a n a l i s i d e l l e c o m p e t e n z e , d e i m o d e l l i g e s t i o n a l i e d e g l i a l l i n e a m e n t i n o r m a t i v i n e c e s s a r i ; s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , v o l t o a v a l o r i z z a r e s i n e r g i e e d e c o n o m i e d i s c a l a t r a i d u e a m b i t i d e l s e r v i z i o i d r i c o e d e l l ’ i g i e n e a m b i e n t a l e ; a s p e t t i g i u r i d i c i , f i n a l i z z a t i a d e f i n i r e l a c o r n i c e s o c i e t a r i a e a m m i n i s t r a t i v a d e l l ’ a g g r e g a z i o n e . A l l a v o r o h a n n o c o n t r i b u i t o s t u d i e s o c i e t à d i c o n s u l e n z a : K p m g , S z a s t u d i o l e g a l e , O s b o r n e C l a r k e , s t u d i o l e g a l e V a l a g u z z a e U t i l i t e a m . C o n l a c h i u s u r a d i q u e s t a f a s e , i l p e r c o r s o e n t r e r à n e l v i v o c o n l ’ i n i z i o d e l 2 0 2 6 . A t t e s o , i n f a t t i , t r a f i n e g e n n a i o e l ’ i n i z i o d i f e b b r a i o u n i n c o n t r o r i s e r v a t o a i p r i m i c i t t a d i n i e a i s e g r e t a r i c o m u n a l i p e r a p p r o f o n d i r e l a p r o p o s t a d i a g g r e g a z i o n e c h e s a r à s o t t o p o s t a a g l i e n t i s o c i . L ’ i t e r p a s s e r à , q u i n d i , d a i c o n s i g l i c o m u n a l i d e i c o m u n i s o c i d i B r i a n z A c q u e e B e a , c h i a m a t i a e s p r i m e r s i c o n r i s p e t t i v e d e l i b e r e n e c e s s a r i e a l l a p r o s e c u z i o n e d e l p r o g e t t o . U n a v o l t a a c q u i s i t i , g l i a t t i d e i c o m u n i t o r n e r a n n o n e l l e a s s e m b l e e d e i s o c i d e l l e d u e s o c i e t à p e r l ’ a p p r o v a z i o n e f i n a l e . L a c o n c l u s i o n e d e l p r o c e s s o a g g r e g a t i v o è p r e v i s t a , o r i e n t a t i v a m e n t e , n e l l a p r i m a v e r a 2 0 2 6 . I l p r o g e t t o d i a g g r e g a z i o n e t r a l e d u e s o c i e t à r i s p o n d e a u n p r e c i s o m a n d a t o d e l l ’ a s s e m b l e a d e i s o c i d i B r i a n z A c q u e d e l m a g g i o 2 0 2 4 e d a l m a n d a t o c o n f e r i t o d a l l ’ a s s e m b l e a d e i s o c i d i B e a a l C d a a l m o m e n t o d e l s u o i n s e d i a m e n t o , n e l 2 0 2 2 . L ’ o p e r a z i o n e p o r t e r à a l l a c r e a z i o n e d i u n g r u p p o i n d u s t r i a l e , i n t e r a m e n t e a p a r t e c i p a z i o n e p u b b l i c a , d i d i m e n s i o n i s i g n i f i c a t i v e , c a r a t t e r i z z a t o d a u n p a t r i m o n i o c o m p l e s s i v o d i c i r c a 2 7 9 m i l i o n i d i e u r o , o l t r e 4 0 0 d i p e n d e n t i , u n a c a p a c i t à d i s e r v i z i o e s t e s a a l l ’ i n t e r a f i l i e r a i d r i c a e a l l e a t t i v i t à a m b i e n t a l i e e n e r g e t i c h e . G l i s t u d i s v o l t i n e l 2 0 2 5 h a n n o c o n f e r m a t o l a s o l i d i t à d e l l ’ o p e r a z i o n e e v i d e n z i a n d o n e i p u n t i c a r d i n e : i n t e g r a z i o n e v e r t i c a l e d e l c i c l o r i s o r s e – a m b i e n t e ( a c q u a , r i f i u t i , e n e r g i a ) ; e s t e n s i o n e d e l t e l e r i s c a l d a m e n t o e v a l o r i z z a z i o n e d e l l ’ i m p i a n t o d i D e s i o ; a m p l i a m e n t o d e l l e a t t i v i t à e n e r g e t i c h e , i n c l u s o l o s v i l u p p o d i i m p i a n t i f o t o v o l t a i c i e p r o s p e t t i v e p e r l e c o m u n i t à e n e r g e t i c h e ; m a g g i o r e f f i c i e n z a i n d u s t r i a l e e f i n a n z i a r i a g r a z i e a e c o n o m i e d i s c a l a e d i s c o p o ; p i e n o c o n t r o l l o p u b b l i c o d i u n a s s e t s t r a t e g i c o p e r i l t e r r i t o r i o . I l P i a n o I n d u s t r i a l e C o m b i n e d i n d i v i d u a , i n o l t r e , s i n e r g i e i n d u s t r i a l i , o r g a n i z z a t i v e e d e n e r g e t i c h e d i r i l i e v o , c h e s u p p o r t e r a n n o g l i i n v e s t i m e n t i f u t u r i s e n z a r i c o r r e r e a n u o v o d e b i t o e r a f f o r z e r a n n o l a s o l i d i t à p a t r i m o n i a l e d e l G r u p p o . L ’ i n c o n t r o d i o g g i è s t a t o a n c h e o c c a s i o n e p e r l e s o c i e t à d i t r a c c i a r e u n r e n d i c o n t o d e l l e a t t i v i t à e d e i t r a g u a r d i r a g g i u n t i d u r a n t e i l 2 0 2 5 . P e r B r i a n z A c q u e è s t a t o s o t t o l i n e a t o i l r e c e n t e i l r i l a s c i o d e l l a c e r t i f i c a z i o n e U n i / P d R 1 2 5 : 2 0 2 2 , l o s t a n d a r d n a z i o n a l e c h e v a l u t a l ’ e f f i c a c i a d e l l e a z i o n i i n m a t e r i a d i e q u i t à d i g e n e r e . E v i d e n z i a t o a n c h e i l r e c e n t e r i c o n o s c i m e n t o d e l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i t r a s p o r t i c h e l o s c o r s o 2 d i c e m b r e h a v o l u t o B r i a n z A c q u e t r a i c a s e s t u d y p r e s e n t a t i a l M a x x i p e r r a c c o n t a r e l ’ u l t i m o m i g l i o d e l P n r r . E a n c o r a , i l r i c o n o s c i m e n t o A r e r a c o m e m i g l i o r g e s t o r e n a z i o n a l e p e r l a c o n t i n u i t à d e l s e r v i z i o p e r i l b i e n n i o 2 0 2 2 – 2 0 2 3 . È p r o s e g u i t a a n c h e l ’ a t t i v i t à d e l l ’ O s s e r v a t o r i o M e t e o - C l i m a t i c o , l ’ i n i z i a t i v a d i m o n i t o r a g g i o c h e f o r n i s c e r e p o r t t r i m e s t r a l i s p e c i f i c i p e r i l t e r r i t o r i o d e l l a B r i a n z a . R i c o r d a t a a n c h e l a t e r z a e d i z i o n e d e ' L a s e n s i b i l e m a g i a d e l l ’ a c q u a , p r o g e t t o i d e a t o e c u r a t o d a l l ’ a r c h i t e t t o A l e s s i a G a l i m b e r t i , c o n s i g l i e r a d e l C d a d e l l ’ a z i e n d a , q u e s t ’ a n n o d e d i c a t o a l m o n d o f e m m i n i l e . B r i a n z A c q u e è s t a t a p a r t n e r d e l l ’ a s s o c i a z i o n e I t a l i a N o s t r a n e l l e a t t i v i t à p e r i l 7 0 e s i m o d e l l a p r o p r i a c o s t i t u z i o n e . I l 2 0 2 5 è s t a t o a n c h e l ’ a n n o d e l t a g l i o d e l n a s t r o d e l n u o v o P a r c o d e l l ’ A c q u a d i A i u c u r z i o - S u l b i a t e , n a t o p e r c o n t r a s t a r e g l i e f f e t t i d e l c a m b i a m e n t o e d i v e n u t o l u o g o d i s o c i a l i t à e m e t a d i v i s i t a d e l F a i d e l v i m e r c a t e s e . P e r i l s o s t e g n o a l m o n d o s p o r t i v o , s p i c c a i l r i n n o v o d e l l ’ a c c o r d o c o n V e r o V o l l e y p e r l a s e t t i m a s t a g i o n e c o n s e c u t i v a , e l a d i s t r i b u z i o n e d i o l t r e 7 8 m i l a l i t r i d i a c q u a p u b b l i c a a l G r a n P r e m i o d ’ I t a l i a 2 0 2 5 ( + 5 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 ) . D a l l a s i n e r g i a t r a B r i a n z A c q u e e l a p r o v i n c i a d i M o n z a e B r i a n z a è n a t o i l p r o g e t t o ' S c u o l e p l a s t i c f r e e , a c q u a a k m 0 ' , r i v o l t o a g l i i s t i t u t i s u p e r i o r i s t a t a l i . L ’ o b i e t t i v o è i n s t a l l a r e f i n o a 1 1 0 e r o g a t o r i n e i v a r i p l e s s i d e l t e r r i t o r i o e n t r o l u g l i o 2 0 2 6 . B r i a n z a E n e r g i a A m b i e n t e h a i l l u s t r a t o c o m e , n e l 2 0 2 5 , i l s u o i m p e g n o s i è e s t e s o s u m o l t e p l i c i v e r s a n t i c o m e l ’ o p e r a z i o n e c h e h a p o r t a t o a l i b e r a r e M e d a d a i d e t r i t i d e l l ’ a l l u v i o n e c a u s a t a a s e t t e m b r e d a l t o r r e n t e T a r ò : s o n o s t a t e e l i m i n a t e 1 6 0 0 t o n n e l l a t e d i r i f i u t i , p a r i a 1 2 m i l a m e t r i c u b i d i m a t e r i a l e , a t t r a v e r s o l a m o v i m e n t a z i o n e d i o l t r e d i e c i c o n t a i n e r a l g i o r n o . O c o m e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i S g u a r d i O l t r e , m i n i r a s s e g n a o r g a n i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S e r v i z i C o m u n a l i S p a d i S a r n i c o e i l l i c e o c l a s s i c o e m u s i c a l e B a r t o l o m e o Z u c c h i d i M o n z a , p e r p a r l a r e d i r a p p o r t i p a r e n t a l i , a t t e g g i a m e n t i d i r i f i u t o , a s s e n z e v a l o r i a l i , p e r c o r s i d i c r e s c i t a e c o n f r o n t o . B e a è s t a t a a n c h e q u e s t ’ a n n o t r a i m a i n s p o n s o r d e l l e d u e e d i z i o n i d i V i l l e a p e r t e i n B r i a n z a . I l g r u p p o B e a S p a h a o t t e n u t o l a c e r t i f i c a z i o n e d e l p r o p r i o s i s t e m a d i g e s t i o n e p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a c o r r u z i o n e , s e c o n d o l o s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l e U n i I s o 3 7 0 0 1 , c h e s i a g g i u n g e a g l i a l t r i a t t e s t a t i g i à c o n s e g u i t i t r a c u i U n i E n I s o 9 0 0 1 ( g e s t i o n e d e l l a q u a l i t à ) , U n i E n I s o 1 4 0 0 1 ( g e s t i o n e a m b i e n t a l e ) , U n i I s o 4 5 0 0 1 ( s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o ) e U n i C e i E n I s o 5 0 0 0 1 ( g e s t i o n e d e l l ’ e n e r g i a ) . I l r i n n o v o d e l l e c a r i c h e s o c i a l i h a v i s t o l a c o n f e r m a d e l p r e s i d e n t e M a r i o C a r l o N o v a r a . “ Q u e l l a a c u i s t i a m o l a v o r a n d o – s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e e A d d i B r i a n z A c q u e , E n r i c o B o e r c i – è p i ù d i u n ’ o p e r a z i o n e s o c i e t a r i a : è u n i n v e s t i m e n t o s u l f u t u r o d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . S i a m o a r r i v a t i a u n p a s s a g g i o c r u c i a l e d i u n p e r c o r s o c h e a b b i a m o a f f r o n t a t o c o n s e r i e t à , r e s p o n s a b i l i t à e g r a n d e a t t e n z i o n e . I l l a v o r o d i a n a l i s i s v o l t o n e l 2 0 2 5 h a c o n f e r m a t o c h e m e t t e r e i n s i e m e l e f o r z e d i B r i a n z A c q u e e B e a r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a s t r a t e g i c a p e r i C o m u n i s o c i , p e r c h é c o n s e n t e d i r a f f o r z a r e i l p r e s i d i o p u b b l i c o s u s e r v i z i e s s e n z i a l i e d i c o s t r u i r e u n m o d e l l o i n d u s t r i a l e m o d e r n o , s o s t e n i b i l e e d e f f i c i e n t e , c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e s f i d e l e g a t e a l l ’ a c q u a , a l l ’ e n e r g i a e a l l ’ a m b i e n t e . E n t r i a m o o r a n e l l a f a s e d e l c o n f r o n t o c o n i C o m u n i s o c i , c h e a v r a n n o m o d o d i a p p r o f o n d i r e o g n i a s p e t t o d e l l ’ a g g r e g a z i o n e e d i v a l u t a r n e c o n p i e n a t r a s p a r e n z a l e i m p l i c a z i o n i . S i a m o c o n v i n t i c h e , l a v o r a n d o i n s i e m e , p o t r e m o d a r e a l l a B r i a n z a u n a m u l t i u t i l i t y s o l i d a , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e , d i a f f r o n t a r e c o n l u n g i m i r a n z a l e s f i d e a m b i e n t a l i d e i p r o s s i m i a n n i e p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t a n e i b i s o g n i d e l l a c o m u n i t à ” . “ S i a m o p i e n a m e n t e c o n v i n t i c h e l ’ a g g r e g a z i o n e s i a l a s c e l t a v i n c e n t e p e r l e a z i e n d e c o i n v o l t e - c o n f e r m a i l p r e s i d e n t e d i B r i a n z a E n e r g i a A m b i e n t e S p a , M a r i o C a r l o N o v a r a - m a , s o p r a t t u t t o , p e r i l t e r r i t o r i o . C o m e p a r t e c i p a t e p u b b l i c h e r a d i c a t e s u l t e r r i t o r i o s i a m o c h i a m a t e a f a r e s i s t e m a p e r m e t t e r e i n c a m p o u n ’ e c o n o m i a d i s c a l a e u n a f o r z a i n g r a d o d i f a r f r o n t e a l l e e s i g e n z e d e l l a B r i a n z a e d i c o s t i t u i r e u n a v a l i d a a l t e r n a t i v a - f l e s s i b i l e , e c o n o m i c a , c u l t u r a l e - a l l a c o n c o r r e n z a d e i g r a n d i g r u p p i c o n s e r v a n d o i v a l o r i d i u n a d i m e n s i o n e t e r r i t o r i a l e n e c e s s a r i a a c o m p r e n d e r e e v e n i r e i n c o n t r o a l l e e s i g e n z e d i b a s e d e l l ’ u t e n z a , r e s i d e n z i a l e m a a n c h e , n o n d i m e n t i c h i a m o l o , i n d u s t r i a l e ” .