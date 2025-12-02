R o m a , 2 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " C i s i a m o r e s i c o n t o c h e i l G r e e n D e a l h a u n c o s t o c h e r i c a d e s u l l e i m p r e s e e s u i c l i e n t i , e q u e s t o s o l l e v a l a q u e s t i o n e d e l l a c o m p e t i t i v i t à . N o n b a s t a u n a p p r o c c i o g e n e r a l e : b i s o g n a v a l u t a r e l a c o m p e t i t i v i t à l u n g o t u t t a l a c a t e n a d e l v a l o r e , d a l l a p r o d u z i o n e a l l a l o g i s t i c a , e d e c l i n a r l a i n b a s e a l p r o d o t t o e a i m e r c a t i d i r i f e r i m e n t o . P e r e s e m p i o , n e l s e t t o r e c e r a m i c o i t a l i a n o , l a p r o d u z i o n e l o c a l e è c o m p e t i t i v a s u l m e r c a t o n a z i o n a l e , m a l ’ 8 0 % d e l l e v e n d i t e è g l o b a l e e r i c h i e d e u n m o d e l l o s o s t e n i b i l e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e ” . L o h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i B r i a n z a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E d i s o n N e x t , i n t e r v e n u t o a l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s a R o m a , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i i n d u s t r i a l i z z a r e l e t e c n o l o g i e g r e e n n e i p r o s s i m i 1 0 - 1 5 a n n i , d a l l e r i n n o v a b i l i e l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , a l b i o m e t a n o , C C S , i d r o g e n o e n u c l e a r e , c o s ì d a r e n d e r e s o s t e n i b i l i s i a l a p r o d u z i o n e c h e l a l o g i s t i c a . “ O c c o r r e a v e r e u n a v i s i o n e l u c i d a d e l m e r c a t o g l o b a l e : a o v e s t s i m e t t e i n d i s c u s s i o n e i l G r e e n D e a l , m e n t r e l a C i n a i n v e s t e i n t e c n o l o g i e e q u e s t ’ a n n o v e n d e r à p i ù a u t o e l e t t r i c h e c h e a c o m b u s t i o n e . L a v e r a s f i d a è t e c n o l o g i c a : i l G r e e n D e a l d a s o l o n o n b a s t a , s e r v e i n v e s t i r e s u l l ’ i n n o v a z i o n e p e r g a r a n t i r e c o m p e t i t i v i t à e s o s t e n i b i l i t à a l l e i m p r e s e i t a l i a n e ” .