B r a s i l i a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - " J a i r B o l s o n a r o e i s u o i s e t t e c o i m p u t a t i h a n n o c e r c a t o d i i n s t a u r a r e u n a d i t t a t u r a " . L o h a d i c h i a r a t o , a l l ' i n i z i o d e l l e u d i e n z e i n v i s t a d e l v e r d e t t o , i l g i u d i c e d e l l a C o r t e s u p r e m a d e l B r a s i l e A l e x a n d r e d e M o r a e s , c h e s u p e r v i s i o n a i l p r o c e s s o c o n t r o l ' e x p r e s i d e n t e b r a s i l i a n o p e r t e n t a t o c o l p o d i S t a t o . " D e p l o r i a m o c h e l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a b r a s i l i a n a s i a s t a t a n u o v a m e n t e s e g n a t a d a u n t e n t a t i v o d i c o l p o d i S t a t o , c h e h a m i n a t o l e i s t i t u z i o n i e l a d e m o c r a z i a , c e r c a n d o d i i n s t a u r a r e u n o S t a t o d i e m e r g e n z a e u n a v e r a e p r o p r i a d i t t a t u r a " , h a d i c h i a r a t o i l m a g i s t r a t o .