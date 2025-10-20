R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N o n b a s t a p i ù c o m u n i c a r e : o c c o r r e c o m p r e n d e r e , c o n n e t t e r e e r e s t i t u i r e f i d u c i a . E ' q u e s t a l a p r e m e s s a d a c u i r i p a r t e i l B r a n d j o u r n a l i s m f e s t i v a l 2 0 2 5 , i n p r o g r a m m a l ’ 1 1 n o v e m b r e a l T a l e n t G a r d e n d i R o m a , p r e s e n t a t o o g g i a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o c h e h a r i u n i t o r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o , d e l l ’ i m p r e s a e d e i m e d i a . L ’ e v e n t o , i d e a t o d a I l a r i o V a l l i f u o c o e p r o m o s s o d a S o c i a l R e p o r t e r s , s i c o n f e r m a i l p r i n c i p a l e p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n I t a l i a p e r c h i c r e d e i n u n a c o m u n i c a z i o n e c a p a c e d i u n i r e g i o r n a l i s m o e i m p r e s a i n u n l i n g u a g g i o c o m u n e , f o n d a t o s u t r a s p a r e n z a , e t i c a e c u l t u r a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à . I l B j f 2 0 2 5 , d i c u i U n i p o l è m a i n p a r t n e r , s i p o n e c o m e c r o c e v i a d i v i s i o n i e c o m p e t e n z e : u n a p i a t t a f o r m a d i c o n f r o n t o i n c u i g i o r n a l i s t i , c o m u n i c a t o r i e a z i e n d e s i i n c o n t r a n o p e r c o s t r u i r e u n l i n g u a g g i o c o m u n e , s u p e r a n d o l o g i c h e d i c o n t r a p p o s i z i o n e e p r o m u o v e n d o u n ’ i d e a d i i n f o r m a z i o n e c o n d i v i s a , f o n d a t a s u t r a s p a r e n z a , q u a l i t à e r e s p o n s a b i l i t à . D u r a n t e l a g i o r n a t a d e l l ’ 1 1 n o v e m b r e , s i a l t e r n e r a n n o t a l k , t a v o l e r o t o n d e e c a s e s t u d y d e d i c a t i a l l e n u o v e f o r m e d e l r a c c o n t o d ’ i m p r e s a , a l r u o l o d e l l ’ e t i c a n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a r e p u t a z i o n e , a l l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u i p r o c e s s i e d i t o r i a l i e c o m u n i c a t i v i , e a l v a l o r e d e i c o n t e n u t i c o m e l e v a d i f i d u c i a t r a b r a n d e c i t t a d i n i . T r a i t e m i a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o : e t i c a e a l g o r i t m o , c o m e g a r a n t i r e r e s p o n s a b i l i t à e t r a s p a r e n z a n e l l a c o m u n i c a z i o n e d i g i t a l e ; r e p u t a z i o n e e a u t e n t i c i t à , l e n u o v e m e t r i c h e d e l l a f i d u c i a ; s t o r y t e l l i n g e s o s t e n i b i l i t à , l a s f i d a d e l r a c c o n t o d ’ i m p r e s a n e l l ’ e r a d e l l ’ i m p a t t o s o c i a l e . L a s e c o n d a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i d i r e t t o r i d i t e s t a t e n a z i o n a l i , c o m m u n i c a t i o n m a n a g e r d i g r a n d i a z i e n d e i t a l i a n e e i n t e r n a z i o n a l i , d o c e n t i u n i v e r s i t a r i , e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e , t r a c u i A l e s s a n d r a M a r i n o ( C o m m i s s i o n e E u r o p e a ) e F a b r i z i o S p a d a ( P a r l a m e n t o E u r o p e o ) . " C o n l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l B r a n d j o u r n a l i s m f e s t i v a l - s o t t o l i n e a I l a r i o V a l l i f u o c o - n o n c i l i m i t i a m o a c o n s o l i d a r e u n f o r m a t d i s u c c e s s o , m a n e c e r t i f i c h i a m o l a n a t u r a g e n e r a t i v a . I l F e s t i v a l è u n l a b o r a t o r i o d i i d e e , u n e c o s i s t e m a d i m e n t i c h e i n t e r a g i s c o n o c o n l ' o b i e t t i v o d i s u p e r a r e l a p o l a r i z z a z i o n e t r a i n f o r m a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a e r e s t i t u i r e v a l o r e a u n r a c c o n t o a u t e n t i c o c o n i m p a t t i r e a l i . I l b r a n d j o u r n a l i s m , i n q u e s t o s e n s o , n o n p u ò e s s e r e a s s i m i l a b i l e a m a r k e t i n g o p u b b l i c i t à , m a d i v e n t a u n m o d o d i f a r e c u l t u r a : è l ’ i m p r e s a c h e s i f a n a r r a t r i c e d e l p r o p r i o t e m p o , c o n l ’ a m b i z i o n e d i l e g g e r e e r a c c o n t a r e i c a m b i a m e n t i c h e a t t r a v e r s a n o l a s o c i e t à , l ’ e c o n o m i a e i v a l o r i c o l l e t t i v i " . A l l ’ a p p u n t a m e n t o è i n t e r v e n u t o a n c h e l ’ o n o r e v o l e F e d e r i c o B e n z o n i , c h e h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i p r o m u o v e r e s p a z i d i d i a l o g o t r a g i o r n a l i s m o e i m p r e s a p e r r a f f o r z a r e l a c u l t u r a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à n e l l a c o m u n i c a z i o n e . C u o r e d e l l a p r e s e n t a z i o n e , l a d i f f u s i o n e i n a n t e p r i m a d e i r i s u l t a t i d e l n u o v o O s s e r v a t o r i o G e n e r a t i o n S h i p 2 0 2 5 d i C h a n g e s U n i p o l , r e a l i z z a t o d a K k i e n n C o n n e c t i n g P e o p l e a n d C o m p a n i e s . L ’ i n d a g i n e , g i u n t a a l q u a r t o a n n o , e s p l o r a c o m p o r t a m e n t i , a b i t u d i n i e p e r c e z i o n e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e t r a i g i o v a n i i t a l i a n i d a i 1 6 a i 3 5 a n n i , o f f r e n d o u n o s g u a r d o d e t t a g l i a t o s u c o m e l a g e n e r a z i o n e u n d e r 4 0 v i v e e i n t e r p r e t a i l f l u s s o q u o t i d i a n o d i n o t i z i e . E m e r g e c h e l ’ 8 0 % d e i s o g g e t t i i n t e r v i s t a t i s i i n f o r m a o n l i n e , s o p r a t t u t t o t r a m i t e s o c i a l m e d i a ( I n s t a g r a m 7 9 % , Y o u T u b e 4 3 % , T i k T o k 4 0 % , F a c e b o o k 4 1 % ) . O l t r e l a m e t à d e i g i o v a n i ( 5 3 % ) s i s e n t e s o p r a f f a t t a d a l s o v r a c c a r i c o i n f o r m a t i v o e i l 4 5 % t e n d e a e v i t a r e l e n e w s , m a l a g e n e r a z i o n e u n d e r 4 0 m o s t r a s e n s o c r i t i c o : i l 6 9 % v e r i f i c a l e f o n t i e i l 6 1 % c o n f r o n t a p i ù t e s t a t e . L a c o n s a p e v o l e z z a s u f e n o m e n i c o m e d e e p f a k e e b o l l e i n f o r m a t i v e r e s t a b a s s a ( s o l o i l 4 4 % s a c o s a s i a n o i d e e p f a k e e i l 3 7 % n e c o m p r e n d e d a v v e r o i l s i g n i f i c a t o ) . L ’ i n f o r m a z i o n e è v i s s u t a c o m e s t r u m e n t o d i i d e n t i t à e u t i l i t à : i l 6 0 % l a u s a p e r d i v e r t i r s i , i l 5 9 % p e r l a v i t a p r a t i c a e i l 5 5 % p e r c o l t i v a r e i n t e r e s s i . C r e s c e l ’ a t t e n z i o n e v e r s o f i n a n z a p e r s o n a l e ( 3 0 % ) , r i s p a r m i o ( 4 7 % ) e i n v e s t i m e n t i ( 4 6 % ) , m e n t r e i l b r a n d j o u r n a l i s m è c o n o s c i u t o d a l 5 2 % , a p p r e z z a t o p e r t r a s p a r e n z a e c o m p e t e n z a . L a p r e s e n t a z i o n e d e i d a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o G e n e r a t i o n S h i p 2 0 2 5 s o t t o l i n e a q u a n t o l a c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a d e b b a o g g i r i s p o n d e r e a e s i g e n z e r e a l i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I g i o v a n i u n d e r 4 0 , i n f a t t i , m o s t r a n o a t t e n z i o n e a t r a s p a r e n z a , r e s p o n s a b i l i t à , a u t e n t i c i t à e s o s t e n i b i l i t à : v a l o r i c h e s o n o a l c e n t r o d e l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l . I n q u e s t o s e n s o , i l F e s t i v a l n o n s i l i m i t a a r a c c o n t a r e l ’ i m p r e s a , m a p r o p o n e u n a p p r o c c i o n a r r a t i v o c a p a c e d i c r e a r e f i d u c i a e c o n n e s s i o n i c o n c h i a s c o l t a , o f f r e n d o s t r u m e n t i p e r c o s t r u i r e c o n t e n u t i r i l e v a n t i e s o c i a l m e n t e c o n s a p e v o l i . D a l l ’ e s p e r i e n z a d e l B r a n d j o u r n a l i s m f e s t i v a l n a s c e a n c h e l ’ H e a l t h j o u r n a l i s m f o r u m ( H j f ) , c h e d e b u t t e r à n e l 2 0 2 6 c o m e n a t u r a l e e s t e n s i o n e d e l F e s t i v a l . L ’ H j f s a r à i l p r i m o s p a z i o i n I t a l i a d e d i c a t o a l g i o r n a l i s m o s a n i t a r i o e a l l a c o m u n i c a z i o n e h e a l t h , p e n s a t o p e r c r e a r e u n d i a l o g o s t r u t t u r a t o t r a m e d i a , i s t i t u z i o n i e a z i e n d e d e l s e t t o r e . S o s t e n u t o d a E l i L i l l y c o m e m a i n p a r t n e r , i l F o r u m i n t e n d e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a s a l u t e b a s a t a s u a c c u r a t e z z a , t r a s p a r e n z a e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , r i s p o n d e n d o a l l e c r e s c e n t i e s i g e n z e d i i n f o r m a z i o n e a f f i d a b i l e i n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a d i s i n f o r m a z i o n e e s f i d u c i a . I l B r a n d j o u r n a l i s m f e s t i v a l 2 0 2 5 s i c o n f e r m a c o s ì n o n u n e v e n t o m a u n p r o g e t t o c u l t u r a l e , c a p a c e d i g e n e r a r e i d e e , a l l e a n z e e n u o v i m o d e l l i n a r r a t i v i . R o m a s i p r e p a r a a d a c c o g l i e r e , a n c o r a u n a v o l t a , u n a p p u n t a m e n t o c h e a m b i s c e a d i v e n t a r e i l c r o c e v i a d e l f u t u r o d e l l a c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a e d e l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o : u n l u o g o d o v e l e p a r o l e t o r n a n o a e s s e r e s t r u m e n t i d i c o n n e s s i o n e , n o n d i d i s t a n z a .