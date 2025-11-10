R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - B p e r p a r t e c i p a a l l a 4 2 ª A s s e m b l e a A n n u a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e C o m u n i I t a l i a n i ( A n c i ) , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o n a z i o n a l e d e d i c a t o a s i n d a c i , a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i p e r d i s c u t e r e l e s f i d e e l e p r o s p e t t i v e d e i C o m u n i , i n p r o g r a m m a a B o l o g n a F i e r e d a l 1 2 a l 1 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 . I l t e m a d i q u e s t ’ a n n o , ' I n s i e m e p e r i l b e n e c o m u n e ' , t r o v a p i e n a s i n t o n i a c o n g l i o b i e t t i v i d i B p e r B e n e C o m u n e , l ’ i n s i e m e d i i n i z i a t i v e , s e r v i z i e p r o g e t t i c h e l a B a n c a d e d i c a a l T e r z o S e t t o r e , a l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e e a l l ’ e c o n o m i a s o c i a l e . N e l l ’ a m b i t o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , B p e r s a r à p r e s e n t e c o n u n o s t a n d d e d i c a t o a B p e r B e n e C o m u n e e i n p a r t i c o l a r e a l l ’ i n i z i a t i v a B p e r C i v i c H u b , i l n u o v o s p a z i o d i g i t a l e g r a t u i t o v o l t o a d i f f o n d e r e c o m p e t e n z e e b u o n e p r a t i c h e d i c o l l a b o r a z i o n e t r a s e t t o r e p u b b l i c o e p r i v a t o s o c i a l e . L ’ H u b , i n f a t t i , è s t a t o i d e a t o d a B p e r p r o p r i o p e r f a v o r i r e l a c r e s c i t a d i u n a c u l t u r a c o n d i v i s a s u i t e m i d e l l a c o - p r o g r a m m a z i o n e , c o - p r o g e t t a z i o n e e a m m i n i s t r a z i o n e c o n d i v i s a . " I l p r o g e t t o n a s c e n e l s o l c o d e l l a r i l e v a z i o n e d e i b i s o g n i e m e r s i d u r a n t e l e d i e c i t a p p e d e l P i a n o d i a s c o l t o d e l T e r z o S e t t o r e r e a l i z z a t o d a B p e r B e n e C o m u n e n e l l ’ a u t u n n o 2 0 2 4 . C r e a r e a l l e a n z e e r e t i , f a r e v o l v e r e i l r a p p o r t o c o n l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , c r e a r e c o m p e t e n z e i n n o v a t i v e s o n o a l c u n i t r a i p r i n c i p a l i t e m i e m e r s i . E v i d e n z e c h e s t a n n o i s p i r a n d o i l t r a t t o d i s t i n t i v o c o n i l q u a l e B p e r B e n e C o m u n e i n t e n d e p o r s i s u i t e r r i t o r i e n e l l e c o m u n i t à l o c a l i , b a s a t o s u u n a l o g i c a c o - p r o g e t t a t i v a e c o l l a b o r a t i v a , n e l l a c o n v i n z i o n e d e l l ’ i m p o r t a n z a d i a g i r e u n r u o l o a t t i v o p e r l a p r o m o z i o n e d e l b e n e c o m u n e " , c o m m e n t a D a n i e l e P e d r a z z i , r e s p o n s a b i l e d i B p e r B e n e C o m u n e . I l m o m e n t o c e n t r a l e d e l l a p r e s e n z a d i B p e r s a r à i l w o r k s h o p p r o m o s s o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n c i E m i l i a - R o m a g n a , ' C o m p e t e n z e e d a l l e a n z e p e r l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o n d i v i s a : b a n c a , e n t i l o c a l i e T e r z o S e t t o r e p e r l o s v i l u p p o d i e c o s i s t e m i t e r r i t o r i a l i ' , c h e s i t e r r à g i o v e d ì 1 3 n o v e m b r e d a l l e o r e 1 2 a l l e 1 3 . 3 0 n e l l a S a l a F i l i p p o B r u n e l l e s c h i . C o n l a p a r t e c i p a z i o n e a l l ’ A s s e m b l e a N a z i o n a l e A n c i , B p e r r i b a d i s c e i l p r o p r i o i m p e g n o q u a l e f a c i l i t a t o r e d e l l a g e n e r a z i o n e d i a l l e a n z e t e r r i t o r i a l i e p r o p u l s o r e d i c o m p e t e n z e p e r l a g e s t i o n e c o n d i v i s a d e i b e n i c o m u n i , s o s t e n e n d o l ’ i n n o v a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a e s o c i a l e .