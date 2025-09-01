R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e q u e s t ’ a n n o B p e r r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o a f a v o r e d i g i o v a n i s t u d e n t i i t a l i a n i e c c e l l e n t i , c o n i l l a n c i o d e l n u o v o b a n d o d i 2 4 0 b o r s e d i s t u d i o . G i u n t o a l l a 5 9 e s i m a e d i z i o n e , r i c o r d a u n a n o t a d e l g r u p p o , i l c o n c o r s o p r o m o s s o d a l l a b a n c a è r i v o l t o a g l i a l l i e v i n o n l a v o r a t o r i d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e d i s e c o n d o g r a d o a v e n t i u n r a p p o r t o d i c l i e n t e l a c o n B p e r B a n c a a l i v e l l o d i n u c l e o f a m i l i a r e , c h e h a n n o r a g g i u n t o n e l l o r o p e r c o r s o s c o l a s t i c o r i s u l t a t i d i e c c e l l e n z a . N e l l o s p e c i f i c o , v e r r a n n o a s s e g n a t e 1 6 0 b o r s e d i s t u d i o a c h i , n e l l ’ a n n o a c c a d e m i c o 2 0 2 4 / 2 0 2 5 , a b b i a f r e q u e n t a t o u n a c l a s s e d a l l a 1 ° a l l a 4 ° s u p e r i o r e e 8 0 b o r s e d i s t u d i o a c h i , n e l l o s t e s s o p e r i o d o d i r i f e r i m e n t o , a b b i a c o n s e g u i t o c o n v o t a z i o n e s u p e r i o r e a i 9 0 / 1 0 0 i l D i p l o m a d i M a t u r i t à . L ’ a s s e g n a z i o n e d e i p r e m i v e r r à d e c i s a d a l l ’ I s t i t u t o s u l l a b a s e d e l p r o f i t t o s c o l a s t i c o , d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a f a m i l i a r e , d e l l a r e s i d e n z a i n I t a l i a e d i o g n i a l t r o e l e m e n t o r i l e v a n t e a i f i n i d e l l a v a l u t a z i o n e . " B p e r s t o r i c a m e n t e s o s t i e n e e v a l o r i z z a i l m e r i t o d i s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i i m p e g n a t i n e l p e r c o r s o d i s t u d i o " , h a a f f e r m a t o S e r e n a M o r g a g n i , r e s p o n s a b i l e D i r e z i o n e C o m m u n i c a t i o n d i B p e r . " C u l t u r a e i s t r u z i o n e s o n o u n v a l o r e f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a d i r a g a z z e e r a g a z z i e u n f a t t o r e c h i a v e p e r l a c o s t r u z i o n e d e l l o r o p r o g e t t o d i v i t a . S i a m o o r g o g l i o s i d i p r e m i a r e i l l o r o i m p e g n o i n q u e s t o p e r c o r s o m e r i t e v o l e r i c o n o s c e n d o l o a n c h e q u a l e c o n t r i b u t o a l l o s v i l u p p o d e l l a n o s t r a s o c i e t à " , h a c o n c l u s o . I l b a n d o c o n i r e q u i s i t i p e r l a p a r t e c i p a z i o n e è c o n s u l t a b i l e s u h t t p s : / / w w w . b p e r . i t / f o o t e r / i n f o r m a t i v e - n o r m a t i v e / r e g o l a m e n t i e a v r à s c a d e n z a i l 3 0 n o v e m b r e 2 0 2 5 .