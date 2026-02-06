R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - G s k a n n u n c i a c h e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a a p p r o v a t o m e p o l i z u m a b , u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e d i r e t t o c o n t r o l ’ i n t e r l e u c h i n a - 5 , n e g l i a d u l t i c o m e t r a t t a m e n t o d i m a n t e n i m e n t o a g g i u n t i v o p e r l a B p c o ( b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ) n o n c o n t r o l l a t a c a r a t t e r i z z a t a d a u n a u m e n t o d e g l i e o s i n o f i l i n e l s a n g u e , i n a s s o c i a z i o n e a u n c o r t i c o s t e r o i d e i n a l a t o r i o , u n b e t a 2 - a g o n i s t a a l u n g a d u r a t a d ’ a z i o n e e u n a n t a g o n i s t a m u s c a r i n i c o a l u n g a d u r a t a d ’ a z i o n e . L ’ a p p r o v a z i o n e s i è b a s a s u i d a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 M a t i n e e , i n c u i m e p o l i z u m a b - c o m u n i c a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - h a m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e c l i n i c a m e n t e e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l t a s s o a n n u a l i z z a t o d i r i a c u t i z z a z i o n i m o d e r a t e / g r a v i r i s p e t t o a l p l a c e b o p i ù l o s t a n d a r d d i c u r a i n u n a m p i o s p e t t r o d i p a z i e n t i c o n B p c o c o n f e n o t i p o e o s i n o f i l o . L a B p c o c o l p i s c e o l t r e 3 9 0 m i l i o n i d i p e r s o n e , d i c u i c i r c a 4 0 m i l i o n i i n E u r o p a . A l i v e l l o g l o b a l e , s i p r e v e d e c h e s a r à l a p r i n c i p a l e c a u s a d i r i c o v e r i o s p e d a l i e r i n e l p r o s s i m o d e c e n n i o . I n c a s o d i r i c o v e r o o s p e d a l i e r o p e r B p c o , u n p a z i e n t e s u d i e c i m o r i r à d u r a n t e l a d e g e n z a , f i n o a u n o s u q u a t t r o n e l c o r s o d e l s u c c e s s i v o a n n o e l a m e t à p e r d e r à l a v i t a e n t r o c i n q u e a n n i . M e p o l i z u a m b è i l p r i m o f a r m a c o b i o l o g i c o c o n d a t i d i f a s e 3 p r e - s p e c i f i c a t i c h e m o s t r a n o u n a r i d u z i o n e d e l t a s s o a n n u a l i z z a t o d i r i a c u t i z z a z i o n i c h e p o r t a n o a v i s i t e a l p r o n t o s o c c o r s o e / o r i c o v e r o o s p e d a l i e r o r i s p e t t o a l p l a c e b o . " P e r l a p r i m a v o l t a , g l i a d u l t i c o n B p c o n o n c o n t r o l l a t a , c a r a t t e r i z z a t a d a e l e v a t i l i v e l l i d i e o s i n o f i l i n e l s a n g u e - h a d i c h i a r a t o K a i v a n K h a v a n d i , S V P , G l o b a l H e a d , R e s p i r a t o r y , I m m u n o l o g y & I n f l a m m a t i o n R & D , G s k - n e l l ' U e a v r a n n o l ’ o p z i o n e t e r a p e u t i c a d i u n f a r m a c o b i o l o g i c o m e n s i l e , c h e h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e r i a c u t i z z a z i o n i , c h e p o s s o n o p o r t a r e a d a n n i p o l m o n a r i i r r e v e r s i b i l i , r i c o v e r i o s p e d a l i e r i e a c c e s s i a l p r o n t o s o c c o r s o . M e p o l i z u m a b p o t r e b b e o f f r i r e s o l l i e v o a i m i l i o n i d i e u r o p e i c h e n e c e s s i t a n o d i o p z i o n i a g g i u n t i v e , o l t r e a l l a t r i p l a t e r a p i a i n a l a t o r i a , p e r g e s t i r e l a B p c o " . " I l p e s o d e l l a m a l a t t i a n e i p a z i e n t i c o n B p c o è s m i s u r a t o - h a r i c o r d a t o S u s a n n a P a l k o n e n , D i r e t t r i c e d e l l a F e d e r a z i o n e E u r o p e a d e l l e A s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i c o n A l l e r g i e e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e ( E f a ) - s o p r a t t u t t o p e r c o l o r o c h e d e v o n o a f f r o n t a r e c o n t i n u e r i a c u t i z z a z i o n i e r i p e t u t i r i c o v e r i o s p e d a l i e r i . A c c o g l i a m o c o n f a v o r e , e l a n o s t r a c o m u n i t à n e è e n t u s i a s t a , l e n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e p e r i p a z i e n t i c o n B p c o , p o i c h é s o n o d i s p e r a t a m e n t e n e c e s s a r i e " . O l t r e a l l a B p c o , m e p o l i z u a m b - c o n c l u d e l a n o t a - è a p p r o v a t o i n E u r o p a p e r a l t r e q u a t t r o p a t o l o g i e c a u s a t e d a i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 s o t t o s t a n t e , t r a c u i a s m a g r a v e , r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p i n a s a l i ( C R S w N P ) , g r a n u l o m a t o s i e o s i n o f i l a c o n p o l i a n g i o i t e ( E g p a ) e s i n d r o m e i p e r e o s i n o f i l a ( H e s ) . È s t a t o a p p r o v a t o a n c h e p e r l a B p c o n e g l i S t a t i U n i t i , n e l R e g n o U n i t o e i n C i n a .