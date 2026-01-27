Milano, 27 gen. (Adnkronos) - È un momento straordinario e storico per Milano, per Regione Lombardia e per il nostro Paese. È un ritorno al futuro, la storia che si ricompone, la Rai che ritorna nel luogo in cui era nata e proprio di fianco alla nostra palazzina era stata installata lantenna nel 47 per irradiare il segnale. Le storie di Fiera Milano e della Rai sono due storie legate e molto simili, perché in Fiera si racconta la storia dellItalia e la Rai racconta al mondo lItalia. Da oggi partiranno i 30 mesi per la realizzazione delledificio che sarà tra i più sostenibili nel nostro Paese quindi grande attenzione anche allambiente. Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a margine della posa della prima pietra della nuova sede della Rai, a Milano.