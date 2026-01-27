M i l a n o , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ È u n m o m e n t o s t r a o r d i n a r i o e s t o r i c o p e r M i l a n o , p e r R e g i o n e L o m b a r d i a e p e r i l n o s t r o P a e s e . È u n r i t o r n o a l f u t u r o , l a s t o r i a c h e s i r i c o m p o n e , l a R a i c h e r i t o r n a n e l l u o g o i n c u i e r a n a t a e p r o p r i o d i f i a n c o a l l a n o s t r a p a l a z z i n a e r a s t a t a i n s t a l l a t a l ’ a n t e n n a n e l 4 7 ’ p e r i r r a d i a r e i l s e g n a l e . L e s t o r i e d i F i e r a M i l a n o e d e l l a R a i s o n o d u e s t o r i e l e g a t e e m o l t o s i m i l i , p e r c h é i n F i e r a s i r a c c o n t a l a s t o r i a d e l l ’ I t a l i a e l a R a i r a c c o n t a a l m o n d o l ’ I t a l i a . D a o g g i p a r t i r a n n o i 3 0 m e s i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ e d i f i c i o c h e s a r à t r a i p i ù s o s t e n i b i l i n e l n o s t r o P a e s e q u i n d i g r a n d e a t t e n z i o n e a n c h e a l l ’ a m b i e n t e ” . L o h a d e t t o o g g i i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i , a m a r g i n e d e l l a p o s a d e l l a p r i m a p i e t r a d e l l a n u o v a s e d e d e l l a R a i , a M i l a n o .