R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A l i v e l l o g l o b a l e u n a p e r s o n a s u t r e s i t r o v a i n u n o s t a t o d i s a g i o l e g a t o a l b e n e s s e r e m e n t a l e , i n I t a l i a q u a s i u n a p e r s o n a s u d u e r i f e r i s c e d i t r o v a r s i i n u n a s i t u a z i o n e d i m e d i o - g r a v e d i f f i c o l t à . I l c o s t o p e r l e s o c i e t à p e r l e m a l a t t i e m e n t a l i n o n d i a g n o s t i c a t e o m a l g e s t i t e è e n o r m e , s i p a r l a d i c i r c a 2 0 m i l i a r d i d i e u r o i n I t a l i a . S e v o g l i a m o c r e a r e a z i e n d e e s o c i e t à s o s t e n i b i l i e r e s i l i e n t i d o b b i a m o o c c u p a r c i d i b e n e s s e r e m e n t a l e d e l l e p e r s o n e ” . C o s ì F a b r i z i a B o t t i r o l i , H e a d o f H e a l t h O f f e r i n g , S e r v i c e s a n d U w R e t a i l d i A x a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l a S o c i a l S u s t a i n a b i l i t y W e e k i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . “ I n A x a c i s t i a m o i m p e g n a n d o d a t e m p o s u q u e s t o a m b i t o , s i a s u i n o s t r i d i p e n d e n t i s i a p e r i n o s t r i c l i e n t i , o f f r e n d o s o l u z i o n i d i s a l u t e i n t e g r a t i v a , d i w e l f a r e a z i e n d a l e e d i s e r v i z i d i c o n s u l e n z a p s i c o l o g i c a . C o m e G r u p p o v o g l i a m o c o n t r i b u i r e a m o n i t o r a r e i l f e n o m e n o e f o r n i r e s p u n t i ” , s p i e g a B o t t i r o l i . L e a s s i c u r a z i o n i , c o n c l u d e B o t t i r o l i , “ p o s s o n o g i o c a r e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l r i s p o n d e r e a q u e s t i b i s o g n i a t t r a v e r s o s o l u z i o n i m o d u l a b i l i c h e s i p o s s o n o a d a t t a r e a d i v e r s e e s i g e n z e e c a p a c i t à d i s p e s a ” .