M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c o n o s c o c h i m i a c c u s a e s o n o s o l o a p p a s s i o n a t o d i c a c c i a " . L ' e x c a m i o n i s t a d i 8 0 a n n i , i n t e r r o g a t o o g g i d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o A l e s s a n d r o G o b b i s , h a n e g a t o a n c h e d i c o n o s c e r e d u e p e r s o n e c h e s a r e b b e r o s t a t e s u o i c o l l e g h i d i l a v o r o e c h e p u n t e r e b b e r o i l d i t o s u l p e n s i o n a t o i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o c o n t i n u a t o e a g g r a v a t o p e r l ' i n c h i e s t a s u i c o s i d d e t t i ' c e c c h i n i d e l w e e k e n d ' a S a r a j e v o . D a q u a n t o e m e r g e è u n a d o n n a d e l l a s t e s s a d i t t a m e t a l m e c c a n i c a i n c u i e r a i m p i e g a t o , c o m e a u t o t r a s p o r t a t o r e , a s e n t i r e c i r c a " 1 5 a n n i f a " d a u n s e c o n d o c o l l e g a c h e i l c a m i o n i s t a s i v a n t a t a d i e s s e r e s t a t o i n B o s n i a e d i a v e r f a t t o , n e g l i a n n i N o v a n t a , " l a c a c c i a a l l ' u o m o " . Q u a n d o n e i m e s i s c o r s i s i d i f f o n d e l a n o t i z i a d i u n d o c u m e n t a r i o s u l c a s o , l a d o n n a s i f a a v a n t i . U n a c o n o s c e n z a c h e l ' i n d a g a t o n e g a . Q u a n t o a l l a c a r a b i n a e a i q u a t t r o f u c i l i c h e g l i s o n o s t a t i s e q u e s t r a t i , v e n g o n o s p i e g a t i c o n " l a p a s s i o n e p e r l a c a c c i a " , m e n t r e p e r i l p o s s e s s o d e l l e d u e p i s t o l e n o n f o r n i s c e s p i e g a z i o n i a v e r b a l e . O l t r e a l l ' o t t a n t e n n e , l ' a t t e n z i o n e d e l l a P r o c u r a e d e l R o s s i s t a f o c a l i z z a n d o s u a l t r i c i n q u e n o m i d i p r e s u n t i c e c c h i n i , t r a T r i e s t e , T o r i n o e M i l a n o . E l e m e n t i f o r n i t i d a l l o s c r i t t o r e E z i o G a v a z z e n i , c h e c o l s u o e s p o s t o h a f a t t o s c a t t a r e l ' i n c h i e s t a , e c h e s u l l a b a s e d i a l t r e f o n t i v e d e v a n o , c o m e p u n t o d i r a c c o l t a , a n c h e u n m a g a z z i n o d i v i a M e c e n a t e a M i l a n o .