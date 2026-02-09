M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i o a s s i s t i t o h a r i s p o s t o a l l e d o m a n d e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o . H a r i b a d i t o l a s u a a s s o l u t a e s t r a n e i t à a i f a t t i e c o n f i d a c h e a q u e s t o p u n t o l a m a g i s t r a t u r a , e c i p a r e c h e s i a c o s ì , v e r i f i c h i , a c c e r t i l a s u a a s s o l u t a e s t r a n e i t à " . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t o G i o v a n n i M e n e g o n d i f e n s o r e d e l l ' e x a u t o t r a s p o r t a t o r e d i 8 0 a n n i i n t e r r o g a t o i n p r o c u r a a M i l a n o e a c c u s a t o d i e s s e r e t r a i c o s i d d e t t i ' c e c c h i n i d e l w e e k e n d ' , c i t t a d i n i c h e p a g a v a n o p e r a n d a r e a s p a r a r e a i c i v i l i a S a r a j e v o t r a i l 1 9 9 3 e i l 1 9 9 5 d u r a n t e l a g u e r r a n e l l ' a l l o r a J u g o s l a v i a . I l p e n s i o n a t o , i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o d a l l a c r u d e l t à e d a i m o t i v i a b i e t t i e f u t i l i , h a r i s p o s t o p e r c i r c a u n ' o r a e h a n e g a t o n o n s o l o d i a v e r s p a r a t o , m a a n c h e d i e s s e r e s t a t o i n B o s n i a .