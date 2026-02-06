M i l a n o , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D o c u m e n t i d i v i a g g i o e r e g i s t r i a i v a l i c h i d i f r o n t i e r a . E ' s u q u e s t o s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n i , e n o n s o l o , c h e s i c o n c e n t r a l ' a t t e n z i o n e d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o p e r c e r c a r e d i r i c o s t r u i r e d i n a m i c h e e v o l t i d e i c o s i d e t t i ' c e c c h i n i d e l w e e k e n d ' , c i t t a d i n i s t r a n i e r i c h e p a g a v a n o p e r a n d a r e a s p a r a r e a i c i v i l i a S a r a j e v o t r a i l 1 9 9 3 e i l 1 9 9 5 d u r a n t e l a g u e r r a n e l l ' a l l o r a J u g o s l a v i a . I n p a r t i c o l a r e , l ' a t t e n z i o n e s i c o n c e n t r a t a s u l r e c u p e r o d i v e c c h i b i g l i e t t i a e r e i , m a a n c h e d e i p a s s a g g i i n a u t o d a i v a l i c h i - p e r i q u a l i e r a r i c h i e s t o i l p a s s a p o r t o - c h e a l l o r a s e p a r a v a n o i n m o d o n e t t o l ' I t a l i a d a i P a e s i b a l c a n i c i . C e r t i f i c a t i c h e p o t r e b b e r o c o n f e r m a r e l a p r e s e n z a d i a l c u n e p e r s o n e o r a s o t t o l a l e n t e d e l l ' i n c h i e s t a c o o r d i n a t a d a l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a e d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o A l e s s a n d r o G o b b i s . L u n e d ì 9 f e b b r a i o è a t t e s o l ' i n t e r r o g a t o r i o d e l l ' e x a u t o t r a s p o r t a t o r e d i 8 0 a n n i i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o d a l l a c r u d e l t à e d a i m o t i v i a b i e t t i e f u t i l i . L ' a n z i a n o , c h e v i v e i n p r o v i n c i a d i P o r d e n o n e , s i s a r e b b e v a n t a t o c o n d e i c o n o s c e n t i d i e s s e r e s t a t o t r a c o l o r o c h e a n d a v a n o a u c c i d e r e o l t r e c o n f i n e . G i à d a l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a n o n è e s c l u s o c h e i l n u m e r o d e g l i i n d a g a t i s i a d e s t i n a t o a s a l i r e .