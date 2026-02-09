M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E ' i n i z i a t o , a l q u a r t o p i a n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i M i l a n o , l ' i n t e r r o g a t o r i o d e l l ' e x a u t o t r a s p o r t a t o r e d i 8 0 a n n i a c c u s a t o d i e s s e r e t r a i c o s i d d e t t i ' c e c c h i n i d e l w e e k e n d ' , c i t t a d i n i c h e p a g a v a n o p e r a n d a r e a s p a r a r e a i c i v i l i a S a r a j e v o t r a i l 1 9 9 3 e i l 1 9 9 5 d u r a n t e l a g u e r r a n e l l ' a l l o r a J u g o s l a v i a . I l p r o c u r a t o r e c a p o M a r c e l l o V i o l a e i l p u b b l i c o m i n i s t e r o A l e s s a n d r o G o b b i s s t a n n o s e n t e n d o i l p e n s i o n a t o i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o d a l l a c r u d e l t à e d a i m o t i v i a b i e t t i e f u t i l i . L ' u o m o , d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o G i o v a n n i M e n e g o n , h a s c e l t o d i r i s p o n d e r e e f o r n i r e l a s u a v e r s i o n e .