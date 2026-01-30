R o m a , 3 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - B o s c h h a c h i u s o u n " d i f f i c i l e " e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o 2 0 2 5 c h e h a v i s t o i l f a t t u r a t o i n l e g g e r a c r e s c i t a a 9 1 m i l i a r d i d i e u r o ( n e l 2 0 2 4 e r a d i 9 0 , 3 m i l i a r d i d i e u r o ) . m e n t r e i l m a r g i n e o p e r a t i v o E B I T è s t a t o i n f e r i o r e a l l e a s p e t t a t i v e , p a r i a c i r c a i l 2 % . I l g r u p p o t e d e s c o f o r n i t o r e g l o b a l e d i t e c n o l o g i e e s e r v i z i r i f e r i s c e c o m e a l n e t t o d e g l i e f f e t t i d e i t a s s i d i c a m b i o , i r i c a v i s o n o c r e s c i u t i d e l 4 , 2 % m e n t r e i l m a r g i n e E B I T d e l l e a t t i v i t à o p e r a t i v e , p a r i a c i r c a i l 2 % , è s t a t o a l d i s o t t o d e l l e a s p e t t a t i v e e q u a s i l a m e t à d e l 2 0 2 4 ( 3 , 5 % ) . " L a r e a l t à e c o n o m i c a s i r i f l e t t e c h i a r a m e n t e n e i n o s t r i r i s u l t a t i : i l 2 0 2 5 è s t a t o p e r B o s c h u n a n n o d i f f i c i l e e , i n a l c u n i m o m e n t i , p a r t i c o l a r m e n t e i m p e g n a t i v o " , h a d i c h i a r a t o S t e f a n H a r t u n g , P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d i B o s c h , c o m m e n t a n d o i d a t i p r e l i m i n a r i d i b i l a n c i o p r e s e n t a t i d a l G r u p p o . " I n u n c o n t e s t o s f a v o r e v o l e , c o n t i n u i a m o a p o r t a r e a v a n t i i n m o d o s i s t e m a t i c o l a n o s t r a s t r a t e g i a d i c r e s c i t a , c h e r i c h i e d e a n c h e u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a n o s t r a c o m p e t i t i v i t à . O r a s t i a m o d e f i n e n d o c o n c h i a r e z z a l a r o t t a p e r i l f u t u r o " . S e c o n d o H a r t u n g , B o s c h c o n t i n u e r à a f a r e l e v a s u l l a p r o p r i a p r e s e n z a g l o b a l e , s u u n m a r c h i o f o r t e e s u u n s o l i d o k n o w - h o w t e c n o l o g i c o . N o n o s t a n t e i l c o n t e s t o s f a v o r e v o l e , B o s c h i n d i v i d u a s i g n i f i c a t i v e o p p o r t u n i t à d i r i l a n c i o i n n u m e r o s i s e g m e n t i d i m e r c a t o . " R i t e n i a m o c h e l a d i n a m i c a d i m e r c a t o n e l s e t t o r e c h i a v e d e l l a m o b i l i t à g u i d a t a d a l s o f t w a r e s a r à i n i z i a l m e n t e c o n t e n u t a , p e r p o i a c c e l e r a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o , s o p r a t t u t t o n e l p r o s s i m o d e c e n n i o " , h a s p i e g a t o H a r t u n g . L e p r i n c i p a l i r a g i o n i d e l l a c r e s c i t a c o n t e n u t a n e l l ’ u l t i m o e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o - s p i e g a i l g r u p p o - s o n o r i c o n d u c i b i l i a l l a d e b o l e s i t u a z i o n e e c o n o m i c a e a c o n d i z i o n i d i m e r c a t o s e m p r e p i ù c o m p l e s s e . I l r i s u l t a t o è s t a t o p e n a l i z z a t o d a l l a r i d u z i o n e d e i m a r g i n i d o v u t a a m i n o r i v o l u m i d i v e n d i t a , n o n c h é d a l l ’ a u m e n t o d e i d a z i e d a c o n s i s t e n t i a c c a n t o n a m e n t i d e s t i n a t i a i n e c e s s a r i a d e g u a m e n t i s t r u t t u r a l i e a l l e c o r r e l a t e m i s u r e s u l p e r s o n a l e . L ’ o b i e t t i v o d i q u e s t o p r o c e s s o d i r i o r g a n i z z a z i o n e è g a r a n t i r e c h e l ’ a z i e n d a r i m a n g a s o l i d a d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , f i n a n z i a r i a m e n t e i n d i p e n d e n t e e s i c u r a n e l l u n g o p e r i o d o . P e r r a g g i u n g e r e t a l e o b i e t t i v o , B o s c h d e v e c o n t i n u a r e a c o n s e g u i r e u n a c r e s c i t a a n n u a d e l f a t t u r a t o c o m p r e s a t r a i l 6 e l ’ 8 % , c o n u n m a r g i n e d i a l m e n o i l 7 % . A l l a l u c e d e l l ’ a t t u a l e c o n t e s t o , i l g r u p p o p r e v e d e c h e i n i z i e r à a r a g g i u n g e r e i l m a r g i n e d e l 7 % n o n p r i m a d e l 2 0 2 7 , a n z i c h é n e l 2 0 2 6 .