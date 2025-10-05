I s o l a A s i n a r a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ( d a l l ' i n v i a t a E l v i r a T e r r a n o v a ) " L a m a g i s t r a t u r a d e l l e g i o v a n i l e v e n o n h a n u l l a a c h e f a r e c o n l a m a g i s t r a t u r a , s i a g i u d i c a n t e c h e r e q u i r e n t e , d e g l i a n n i O t t a n t a e N o v a n t a , c h e t a l v o l t a n e g a v a l ' e s i s t e n z a s t e s s a d i C o s a n o s t r a . O p p u r e , c ' è c h i h a d i s p r e z z a t o e v i l i p e s o i l l a v o r o d i m i o p a d r e e d i G i o v a n n i F a l c o n e . A n c h e i n a l c u n e s e n t e n z e . R i c o r d o c h e q u a n d o m i o p a d r e s i o c c u p ò d e l l ' i s t r u t t o r i a d e l l ' o m i c i d i o d e l c a p i t a n o B a s i l e , f u l ' i n i z i o d i t a n t e s o f f e r e n z e i m p a r t i t e a m i o p a d r e p r o p r i o d a i s u o i c o l l e g h i . R i c o r d o u n o d e i p r e s i d e n t i d e i c o l l e g i g i u d i c a n t i c h e n e l l a s e n t e n z a i n c u i a s s o l s e t r e k i l l e r d e l c a p i t a n o a r r i v ò a o f f e n d e r e n e l l a s e n t e n z a m i o p a d r e d i c e n d o c h e i l m a g i s t r a t o c h e a v e v a i s t r u i t o i l p r o c e d i m e n t o l o a v e v a f a t t o i n m a n i e r a p e s s i m a . E l o s c r i s s e i n s e n t e n z a " . L o h a d e t t o M a n f r e d i B o r s e l l i n o , f i g l i o d e l g i u d i c e P a o l o B o r s e l l i n o , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l l ' A n m s e z i o n a l e d e l l a S a r d e g n a s u l l ' i s o l a d e l l ' A s i n a r a , d o v e n e l 1 9 8 5 G i o v a n n i F a l c o n e e P a o l o B o r s e l l i n o t r a s c o r s o u n m e s e p e r p r e p a r a r e i l m a x i p r o c e s s o .