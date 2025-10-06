I s o l a A s i n a r a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ( d a l l ' i n v i a t a E l v i r a T e r r a n o v a ) - “ E r a s t a t o u c c i s o d a p o c o l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d e m o c r i s t i a n o S a l v o L i m a e r i c o r d o n i t i d a m e n t e l e p a r o l e d i P a o l o . M i g u a r d ò d r i t t o n e g l i o c c h i e m i d i s s e : ‘ S a i D i e g o , d o p o l ’ o m i c i d i o d i S a l v o L i m a , è i n i z i a t a l a s t a g i o n e d e l l a r e s a d e i c o n t i ’ . N e e r a c e r t o . L o a v v e r t i v o d a l s u o s g u a r d o . E r a m o l t o s e r i o . E p o c o t e m p o d o p o i n i z i ò l a s t a g i o n e d e l l e s t r a g i ” . A r a c c o n t a r l o , m e n t r e g u a r d a c o n g l i o c c h i l u c i d i l a c a m e r a a b i t a t a n e l l ’ e s t a t e d e l 1 9 8 5 d a P a o l o B o r s e l l i n o e d a l l a m o g l i e A g n e s e , è D i e g o C a v a l i e r o , a l l i e v o , a m i c o f r a t e r n o d e l g i u d i c e P a o l o B o r s e l l i n o e d e i s u o i f i g l i . C a v a l i e r o è s u l l ’ i s o l a d e l l ’ A s i n a r a , c h e n e l 1 9 8 5 d i v e n n e i l p a l c o s c e n i c o d i u n o d e i c a p i t o l i f o r s e m e n o c o n o s c i u t i m a p i ù c r u c i a l i d e l l a l o t t a a l l a m a f i a . I n q u e s t o l u o g o i s o l a t o , l o n t a n o d a P a l e r m o , d u e u o m i n i s t a v a n o g e t t a n d o l e b a s i p e r u n ’ i m p r e s a c h e a v r e b b e c a m b i a t o l a s t o r i a d ’ I t a l i a : i l M a x i p r o c e s s o . I l o r o n o m i e r a n o P a o l o B o r s e l l i n o e G i o v a n n i F a l c o n e . C a v a l i e r o l o r a c c o n t a a l l a p r e s e n z a d i L u c i a e M a n f r e d i B o r s e l l i n o . L u c i a è a r r i v a t a q u i p e r l a p r i m a v o l t a d o p o 4 0 a n n i d a q u e l l ’ e s t a t e c h e l a v i d e a n c h e a m m a l a r s i . A o r g a n i z z a r e l ’ i n c o n t r o è s t a t o A n d r e a V a c c a , P r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a e s e c u t i v a s e z i o n a l e d e l l a S a r d e g n a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a c o m m i s s i o n e L e g a l i t à d e l C o m i t a t o d i r e t t i v o c e n t r a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e m a g i s t r a t i e c o n l a G i u n t a s e z i o n a l e d i P a l e r m o g u i d a t a d a G i u s e p p e T a n g o . U n a d u e g i o r n i p e r r e n d e r e o m a g g i o a i d u e g i u d i c i a 4 0 a n n i d a q u a n d o s c r i s s e r o p r o p r i o s u l l ’ i s o l a l ’ o r d i n a n z a s e n t e n z a d e l M a x i p r o c e s s o a C o s a n o s t r a . T r a i p r e s e n t i , o l t r e a D i e g o C a v a l i e r o , a n c h e R i n o G e r m a n à , i l p o l i z i o t t o c h e s c a m p ò a l l ' a t t e n t a t o m a f i o s o n e l 1 9 9 2 , e a l t r i d u e s o p r a v v i s s u t i a l l e s t r a g i : G i o v a n n i P a p a r c u r i e G i u s e p p e C o s t a n z a . U n a d u e g i o r n i c o n t a n t i n o m i i l l u s t r i d e l l a m a g i s t r a t u r a s a r d a e p a l e r m i t a n a . P e r A n m , o l t r e a l l ' o r g a n i z z a t o r e A n d r e a V a c c a , h a n n o p a r t e c i p a t o i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e R o c c o M a r u o t t i , i l c o m p o n e n t e d e l l a G i u n t a G i u s e p p e T a n g o e i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L e g a l i t à G a s p a r e S t u r z o . T r a g l i o s p i t i i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i C a g l i a r i L u i g i P a t r o n a g g i o , i l p r o c u r a t o r e d i C a g l i a r i R o d o l f o S a b e l l i , i l P g d i P a l e r m o L i a S a v a , F e r n a n d o A s a r o , p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a a M a r s a l a e A n t o n i o B a l s a m o , s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l l a C o r t e d i c a s s a z i o n e . M a a n c h e A l e s s a n d r a C a m a s s a , P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l e d i T r a p a n i , L e o n a r d o A g u e c i , e x P r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a l e r m o . E a l t r i . E ' i n t e r v e n u t o a n c h e i l m a g i s t r a t o P i e t r o G r a s s o . H a n n o i n v i a t o i l o r o v i d e o m e s s a g g i i l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l l a C a s s a z i o n e P i e t r o G a e t a , i l p r o c u r a t o r e n a z i o n a l e A n t i m a f i a G i o v a n n i M e l i l l o , d e l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i P a l e r m o M a u r i z i o d e L u c i a . C a v a l i e r o è u n f i u m e i n p i e n a . “ C i v e d e m m o p o i c o n P a o l o i l 2 8 g i u g n o d e l 1 9 9 2 , q u a n d o i o g l i c h i e s i s e v o l e v a b a t t e z z a r e m i o f o g l i o a p p e n a n a t o . E l u i m i e l u i m i d i s s e : ‘ T e l o b a t t e z z o v o l e n t i e r i , l o l e v o d a l l e m a n i d i u n m i s c r e d e n t e c o m e t e ’ . P e r c h é o g n i d o m e n i c a m i t o c c a v a q u e s t a ‘ p u n i z i o n e ’ d i a n d a r e a l l a m e s s a ” . D i e g o C a v a l i e r o n o n p a r l a v o l e n t i e r i . P e r o l t r e u n q u a r t o d i s e c o l o h a t e n u t o i s u o i r i c o r d i c o m e u n t e s o r o p r e z i o s o d a c u s t o d i r e g e l o s a m e n t e . D e l s u o r a p p o r t o c o n i l g i u d i c e p a l e r m i t a n o h a p a r l a t o s o l o n e l l e a u l e d i g i u s t i z i a d i C a l t a n i s s e t t a , d u r a n t e g l i i n n u m e r e v o l i p r o c e s s i p e r f a r e l u c e s u l l a s t r a g e d e l 1 9 l u g l i o 1 9 9 2 , m a s e n z a g i u n g e r e a n e s s u n a v e r i t à . Q u i , a l l ’ A s i n a r a , è t o r n a t o i n d i e t r o c o n i r i c o r d i . C a v a l i e r o i n c o n t r a B o r s e l l i n o , c h e è s t a t o a p p e n a n o m i n a t o p r o c u r a t o r e c a p o a M a r s a l a , q u a n d o v i e n e a s s e g n a t o c o m e u d i t o r e g i u d i z i a r i o p r o p r i o a l l a p r o c u r a d i M a r s a l a . I d u e m a g i s t r a t i , g l i u n i c i i n s e r v i z i o , a p a r t i r e d a l g e n n a i o 1 9 8 7 , s i d i v i d o n o i l l a v o r o a m e t à . I d u e v i v o n o e l a v o r a n o i n m a n i e r a s i m b i o t i c a . C a v a l i e r o d i v e n t a d i c a s a d a i B o r s e l l i n o , f r e q u e n t a l a v i l l e t t a d i V i l l a g r a z i a , f a a m i c i z i a c o i f i g l i , a c c o m p a g n a i l g i u d i c e d a l l a m a m m a i n v i a D ’ A m e l i o . P o i i l g i o v a n e m a g i s t r a t o è c o s t r e t t o , p e r m o t i v i f a m i l i a r i , a t o r n a r e a S a l e r n o , m a o g n i s c u s a è b u o n a p e r i n c o n t r a r s i . A G i o v i n a z z o P a o l o B o r s e l l i n o , q u e l g i o r n o d i f i n e g i u g n o 1 9 9 2 c o n f i d a a C a v a l i e r o : “ D i e g o , q u a n d o s u b i s c i l a p e r d i t a d i u n p a r e n t e c a r o , t u v a i a l s u o f u n e r a l e e p i a n g i n o n s o l o p e r c h é t i è m o r t o i l p a r e n t e o l ’ a m i c o , m a p e r c h é s a i c h e l a t u a f i n e è p i ù v i c i n a " , r a c c o n t a l o s t e s s o e x m a g i s t r a t o c h e h a l a s c i a t o l a m a g i s t r a t u r a a n z i t e m p o . “ D o p o l a m o r t e d i F a l c o n e - r a c c o n t a a n c o r a C a v a l i e r o - P a o l o a s s u n s e u n a t t e g g i a m e n t o t o t a l m e n t e d i v e r s o . P r i m a p a r l a v a c o n m e a n c h e d i i n d a g i n i a M a r s a l a . L u i d i v e n t ò c u p o , s i c h i u s e t o t a l m e n t e . S a p e v a c h e s a r e b b e s t a t o a m m a z z a t o . D a t o c h e p u r e l e p i e t r e s a p e v a n o c h e d o p o l a m o r t e d i F a l c o n e s a r e b b e t o c c a t a a l u i … ” . E a g g i u n g e : “ D o v e e r a l o S t a t o ? V o i g i u d i c i d o v e e r a v a t e ? ” . P e r D i e g o C a v a l i e r o l ’ i s o l a d e l l ’ A s i n a r a , i n p a r t i c o l a r e i l l u o g o i n c u i v i s s e r o i d u e g i u d i c i n e l l ’ a g o s t o d i 4 0 a n n i f a , “ è u n a s o r t a d i A l t a r e d e l l a P a t r i a . I r i c o r d i s o n o u n f a t t o p e r s o n a l e , c h e f o r s e n o n i n t e r e s s a n o , p e r ò v o r r e i f a r e q u a l c h e r i f l e s s i o n e s u a l c u n i a v v e n i m e n t i r e c e n t i ” . P o i d i c e : “ I o s o n o s t a t o ‘ f i g l i o a d o t t i v o ’ d i P a o l o B o r s e l l i n o ” e r i c o r d a i l l e g a m e c o n i f i g l i d e l g i u d i c e . T o r n a n d o a n c o r a i n d i e t r o n e l t e m p o r i c o r d a : “ F a l c o n e e B o r s e l l i n o h a n n o v i s s u t o d u e v i t e p a r a l l e l e . P a o l o d i c e v a s e m p r e : ‘ F i n c h é F a l c o n e è v i v o m i f a r à d a p a r a f u l m i n e ’ ” . E r a t u r b a t o , P a o l o B o r s e l l i n o , i n q u e i g i o r n i , s o p r a t t u t t o d o p o l a s t r a g e d i C a p a c i . “ V o r r e i c h e q u e s t o s t e s s o t u r b a m e n t o f o s s e p r o v a t o d a d e t e r m i n a t i s o g g e t t i c h e s i s o n o p e r m e s s i , i n q u e s t i g i o r n i , d i o f f e n d e r e i n u n m o d o m e s c h i n o , d i s o n e s t o , l a f a m i g l i a B o r s e l l i n o . A p a r t e i l f a t t o c h e e s s e r e s e n z a n e u r o n i p e r m e è u n o n o r e , p e r c h é i o m i r i t e n g o i l f r a t e l l o ‘ l a r g o ’ d i F i a m m e t t a , M a n f r e d i e L u c i a ” , d i c e f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l e i n t e r c e t t a z i o n i r e g i s t r a t e n e l l ’ a b i t a z i o n e d e l l ’ e x g i u d i c e G i o a c c h i n o N a t o l i i n c u i c r i t i c a l a v e d o v a e i f i g l i d i B o r s e l l i n o . P o i p a r l a d e l l ’ a g e n d a r o s s a d i P a o l o B o r s e l l i n o , s c o m p a r s a i l g i o r n o d e l l a s t r a g e . “ A b b i a m o q u e s t a f a m o s a a g e n d a r o s s a . V o r r e i c a p i r e u n a c o s a : V i a D ’ A m e l i o , d o p o l a s t r a g e , r a g g i u n g e u n a t e m p e r a t u r a d e g n a d e l l a b o m b a d i H i r o s h i m a , s i s c i o l g o n o i v e t r i d e l l e m a c c h i n e b l i n d a t e . C ’ è q u a l c u n o c h e h a i l c o r a g g i o d i e n t r a r e e d i p e n d e r e q u e s t a a g e n d a e d i p o r t a r l a v i a , a l c o s t o d i m o r i r e f u s o . C h i ? ” . E c o n c l u d e : “ Q u e s t a f a m i g l i a d o p o o l t r e 3 0 a n n i d a l l a s t r a g e q u o t i d i a n a m e n t e v i e n e t i r a t a p e r l a g i a c c h e t t a d a q u a l c h e d e l i n q u e n t e , n o n o s t a n t e l o r o n o n a b b i a m o m a i p r e s e n z i a t o a d a n n i v e r s a r i , c o r t e i , b a n d i e r e e c h i p i ù n e h a p i ù n e m e t t a . N o n a g g i u n g e a l t r o s e n o n c h e s o n o u n s o g g e t t o s e n z a n e u r o n i … ” .