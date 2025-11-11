R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i a p r e u n n u o v o c a p i t o l o p e r U h u , s t o r i c o m a r c h i o t e d e s c o d e g l i a d e s i v i , g r a z i e a l l a p o s a d e l l a p r i m a p i e t r a d e l f u t u r o s t a b i l i m e n t o p r o d u t t i v o a R h e i n m ü n s t e r . L a m u l t i n a z i o n a l e i t a l i a n a B o l t o n h a i n f a t t i u f f i c i a l m e n t e d a t o i l v i a a i l a v o r i , s e g n a n d o u n p a s s o f o n d a m e n t a l e n e l l a s t r a t e g i a d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e i n E u r o p a . L a c e r i m o n i a d e l l a p o s a d e l l a p r i m a p i e t r a s i è s v o l t a n e l P a r c o C h i m i c o d i R h e i n m ü n s t e r , g i à s e d e d e l c e n t r o l o g i s t i c o B o l t o n d a l 2 0 1 8 , c o n c r e t i z z a n d o u n p r o g e t t o n a t o t r e a n n i f a c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e u n a s e d e p r o d u t t i v a a l l ’ a v a n g u a r d i a , s o s t e n i b i l e e p r o n t a p e r i l f u t u r o . A l l ’ i n t e r n o d e l l ’ e c o s i s t e m a B o l t o n , l a c a t e g o r i a B o l t o n A d h e s i v e s - c h e c o m p r e n d e m a r c h i i c o n i c i c o m e U h u , B i s o n e G r i f f o n – è o g g i u n a d e l l e a r e e p i ù d i n a m i c h e e s t r a t e g i c h e . L ’ i m p i a n t o d i R h e i n m ü n s t e r , p r o n t o e n t r o i l 2 0 2 7 e i n g r a d o d i p r o d u r r e 1 7 0 m i l i o n i d i p r o d o t t i o g n i a n n o , r a f f o r z e r à u l t e r i o r m e n t e q u e s t a p o s i z i o n e , f o r n e n d o u n a p i a t t a f o r m a m o d e r n a p e r l a c r e s c i t a e l o s v i l u p p o d e l g r u p p o . L ’ i n v e s t i m e n t o s i i n s e r i s c e n e l l a s t r a t e g i a d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d i B o l t o n , v o l t a a r a f f o r z a r n e l a p r e s e n z a g l o b a l e e a c r e a r e s o l i d e p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a p e r i l f u t u r o . " Q u e s t o n u o v o i m p i a n t o n o n è s o l o l ’ a v v i o d i u n a p o l o p r o d u t t i v o , m a è i l s i m b o l o d i c o m e t r a s f o r m i a m o l a n o s t r a v i s i o n e i n r e a l t à : i n v e s t e n d o n e l l a c r e s c i t a d i l u n g o t e r m i n e , n e l l ’ i n n o v a z i o n e e n e l l e c o m u n i t à c h e c i a c c o m p a g n a n o n e l n o s t r o p e r c o r s o " , s o t t o l i n e a R o b e r t o L e o p a r d i , C e o d i B o l t o n . " N e l n o s t r o e c o s i s t e m a d i v e r s i f i c a t o d i p r o d o t t i , l a c a t e g o r i a d e g l i a d e s i v i è u n o d e i p i l a s t r i m a g g i o r m e n t e r i l e v a n t i e d i n a m i c i d e l l a n o s t r a a z i e n d a . N e g l i u l t i m i a n n i è c r e s c i u t a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o , s i a o r g a n i c a m e n t e c h e a t t r a v e r s o a c q u i s i z i o n i c o m e U n i p a k e R e p a i r C a r e . I l n u o v o i m p i a n t o d i R h e i n m ü n s t e r è u n e s e m p i o t a n g i b i l e d i q u e s t a s t r a t e g i a " . I l n u o v o i m p i a n t o s a r à u n p o l o p r o d u t t i v o d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , c a r a t t e r i z z a t o d a u n e l e v a t o g r a d o d i a u t o m a z i o n e e d a u n a f o r t e i n t e g r a z i o n e t r a p r o d u z i o n e e l o g i s t i c a . Q u e s t o p e r m e t t e r à n o n s o l o d i s n e l l i r e i p r o c e s s i e m i g l i o r a r e l a s i c u r e z z a e i l c o m f o r t s u l p o s t o d i l a v o r o , m a a n c h e d i e l i m i n a r e i t r a s p o r t i i n t e r n i t r a l ’ a t t u a l e s t a b i l i m e n t o d i B ü h l e i l m a g a z z i n o l o g i s t i c o . I l r i s u l t a t o s a r à u n n o t e v o l e a u m e n t o d e l l ’ e f f i c i e n z a e u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l t r a f f i c o , a b e n e f i c i o s i a d e l l ’ a z i e n d a c h e d e l l ’ a m b i e n t e . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a i n f a t t i p o s t a a g l i a s p e t t i d i s o s t e n i b i l i t à : l ’ i m p i a n t o s a r à a l i m e n t a t o a l 1 0 0 % d a e n e r g i a e l e t t r i c a , s e n z a r i c o r s o a c o m b u s t i b i l i f o s s i l i , e u t i l i z z e r à a m p i a m e n t e e n e r g i a s o l a r e . R i s p e t t o a l l ’ a t t u a l e s i t o p r o d u t t i v o , s i p r e v e d e u n a r i d u z i o n e d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i d e l 5 0 % . L ’ i n t e r a s t r u t t u r a è p r o g e t t a t a p e r o t t e n e r e l a c e r t i f i c a z i o n e G o l d S t a n d a r d d e l C o n s i g l i o T e d e s c o p e r l ’ E d i l i z i a S o s t e n i b i l e ( D g n b ) , c o n t r i b u e n d o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a g l i o b i e t t i v i c l i m a t i c i d e l l ’ a z i e n d a . M a r i n a N i s s i m , C h a i r w o m a n d i B o l t o n , h a r i b a d i t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a t r a d i z i o n e e d e i v a l o r i c h e g u i d a n o l ’ a z i e n d a s i n d a q u a n d o s u a p a d r e , J o s e p h N i s s i m , l ’ h a f o n d a t a n e l 1 9 4 9 : " C r e d i a m o c h e i l f u t u r o d e b b a e s s e r e c o s t r u i t o s u l r i s p e t t o : p e r c h i s c e g l i e o g n i g i o r n o i n o s t r i p r o d o t t i , p e r l ' a m b i e n t e e p e r l e p e r s o n e c h e l a v o r a n o c o n n o i . I l n o s t r o n u o v o s t a b i l i m e n t o r i u n i s c e i n n o v a z i o n e , t e c n o l o g i a , s o s t e n i b i l i t à e p a s s i o n e . R a p p r e s e n t a l a n o s t r a f i d u c i a n e l l o s v i l u p p o c o n t i n u o d e i n o s t r i m a r c h i e i l n o s t r o c o s t a n t e i m p e g n o a f o r n i r e a l l e n o s t r e p e r s o n e u n l u o g o d i l a v o r o a l l ' a v a n g u a r d i a e d u r e v o l e , c h e a g i s c a d a v v e r o p e r i l f u t u r o " . G r a z i e a q u e s t a i m p o r t a n t e o p e r a z i o n e , B o l t o n , a t t r a v e r s o l a p r o p r i a c a t e g o r i a A d h e s i v e s , c o n s o l i d a i l r u o l o d i l e a d e r m o n d i a l e n e l s e t t o r e d e g l i a d e s i v i , p u n t a n d o s u u n a p i a t t a f o r m a p r o d u t t i v a m o d e r n a , e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e . I l n u o v o p o l o d i R h e i n m ü n s t e r r a p p r e s e n t a u n a s i n t e s i p e r f e t t a t r a i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , a t t e n z i o n e a l l ’ a m b i e n t e e r i s p e t t o p e r l e p e r s o n e : v a l o r i c h e d a s e m p r e c a r a t t e r i z z a n o i l p e r c o r s o d e l l ’ i m p r e s a i t a l i a n a B o l t o n , o g g i p r e s e n t e c o n o l t r e 6 0 m a r c h i i n 1 5 0 p a e s i e f o r t e d i u n a s t o r i a i n i z i a t a p i ù d i 7 5 a n n i f a .