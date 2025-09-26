B o l o g n a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d i B o l o g n a F i e r e h a a p p r o v a t o o g g i l a r e l a z i o n e f i n a n z i a r i a s e m e s t r a l e c o n s o l i d a t a a l 3 0 g i u g n o s c o r s o c h e h a v i s t o i l G r u p p o c h i u d e i l p r i m o s e m e s t r e " c o n r i s u l t a t i i n d e c i s a c r e s c i t a , c o n f e r m a n d o l a s o l i d i t à d e l p e r c o r s o d i s v i l u p p o i n t r a p r e s o e l a c a p a c i t à d i a f f e r m a r s i t r a i p r i n c i p a l i p l a y e r f i e r i s t i c i e u r o p e i " . I r i c a v i c o n s o l i d a t i r a g g i u n g o n o i 1 9 3 , 1 m i l i o n i d i e u r o , i n a u m e n t o d e l 2 6 % r i s p e t t o a i 1 5 3 , 1 m i l i o n i d e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 4 . L ’ E B I T D A s i a t t e s t a a 5 1 m i l i o n i d i e u r o ( 2 6 % d e i r i c a v i ) , i n c r e s c i t a d e l 4 2 % , m e n t r e l ’ E B I T s a l e a 4 0 , 8 m i l i o n i d i e u r o ( + 7 4 % ) . L ’ u t i l e n e t t o r a d d o p p i a , p a s s a n d o d a 1 2 , 5 m i l i o n i a 2 5 , 9 m i l i o n i d i e u r o . S u l f r o n t e f i n a n z i a r i o , i l G r u p p o r e g i s t r a u n a r i d u z i o n e d e l l ’ i n d e b i t a m e n t o , c o n u n a p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a n e t t a m o n e t a r i a p a r i a 6 3 , 2 m i l i o n i d i e u r o , i n m i g l i o r a m e n t o d i q u a s i 5 m i l i o n i r i s p e t t o a f i n e 2 0 2 4 . I l p a t r i m o n i o n e t t o s a l e a 2 6 7 , 6 m i l i o n i d i e u r o , i n a u m e n t o d i 2 4 , 4 m i l i o n i . I l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e h a a n c h e a p p r o v a t o l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l B u s i n e s s p l a n , c h e r e c e p i s c e l ’ i n i z i a t i v a v o l t a a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o p a d i g l i o n e p o l i f u n z i o n a l e e l e p r e v i s i o n i p i ù a g g i o r n a t e s u l l e p r o s p e t t i v e e c o n o m i c o – f i n a n z i a r i e d e l G r u p p o B o l o g n a F i e r e p e r i l p e r i o d o 2 0 2 5 – 2 0 3 0 . L ’ a g g i o r n a m e n t o d e l B u s i n e s s p l a n " è s t a t o f o r m u l a t o i n c o n t i n u i t à c o n l e l i n e e g u i d a s t r a t e g i c h e d e l P i a n o i n d u s t r i a l e g i à a p p r o v a t o , r e c e p e n d o a l t e m p o s t e s s o l o s t a t o d e l l ' a r t e d e l b u s i n e s s , l ' e v o l u z i o n e d e l l e i n i z i a t i v e i n c o r s o e l a d i n a m i c a d e g l i e l e m e n t i e s o g e n i " . " I l n u o v o B u s i n e s s p l a n - s i s o t t o l i n e a - c o n f e r m a l a p r o p e n s i o n e a l l a c r e s c i t a d e l G r u p p o e l ’ o b i e t t i v o d i p r o g r e s s i v o i n c r e m e n t o d e l l e m a r g i n a l i t à " . I n o l t r e , i l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e h a a p p r o v a t o a l t r e s ì i l p r o g e t t o d i f u s i o n e p e r i n c o r p o r a z i o n e d i M o d e n a F i e r e S . r . l . i n B o l o g n a F i e r e S . p . A . ù I l P r e s i d e n t e d e l G r u p p o B o l o g n a F i e r e G i a n p i e r o C a l z o l a r i h a e s p r e s s o l a p r o p r i a s o d d i s f a z i o n e : “ Q u e s t i r i s u l t a t i t e s t i m o n i a n o l a c a p a c i t à d e l n o s t r o G r u p p o d i c r e s c e r e i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e e d i r a f f o r z a r e i l p r o p r i o r u o l o i n t e r n a z i o n a l e . A b b i a m o s a p u t o v a l o r i z z a r e m a n i f e s t a z i o n i s t o r i c h e , i n v e s t i r e s u n u o v i p r o g e t t i e c o n s o l i d a r e i l b u s i n e s s d e g l i a l l e s t i m e n t i . I l n u o v o p a d i g l i o n e p o l i f u n z i o n a l e r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e t a s s e l l o d e l l a n o s t r a v i s i o n e : u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o e a l s e r v i z i o d i i m p r e s e , t e r r i t o r i e c o m u n i t à ” . L ' a d A n t o n i o B r u z z o n e h a a g g i u n t o : “ I l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 e v i d e n z i a p e r f o r m a n c e d i a s s o l u t o r i l i e v o : r i c a v i i n f o r t e c r e s c i t a , u t i l e p i ù c h e r a d d o p p i a t o e u n a s o l i d a g e n e r a z i o n e d i c a s s a c h e c i c o n s e n t e d i r i d u r r e l ’ i n d e b i t a m e n t o . C o n t i n u e r e m o a d i n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e e i n f r a s t r u t t u r e e p e r r a f f o r z a r e , l a n o s t r a v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e ” .