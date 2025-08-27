R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c e l t a d e l C o m u n e d i B o l o g n a , g u i d a t o d a l l a s i n i s t r a , d i d i s t r i b u i r e p i p e g r a t i s p e r i l c r a c k a i t o s s i c o d i p e n d e n t i r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i n o n r i t o r n o . P d e c o m p a g n i c h i a r i s c o n o , u n a v o l t a p e r t u t t e , c h e n o n h a n n o a l c u n a i n t e n z i o n e d i c o m b a t t e r e l a d i f f u s i o n e d e l l a d r o g a e d i f e r m a r e g l i s p a c c i a t o r i " . L o a f f e r m a S i l v i a S a r d o n e , v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a . " D o p o l e n u m e r o s e c a m p a g n e p e r l e g a l i z z a r e l a c a n n a b i s - a g g i u n g e - o r a h a n n o a v u t o q u e s t a i d e o n a c h e f a v o r i s c e i l c o n s u m o . U n d i s a s t r o , s o p r a t t u t t o p e r c h i è g i à i n d i f f i c o l t à . P e r s o n e c h e a v r e b b e r o b i s o g n o d i a i u t o p e r u s c i r e d a l l a d i p e n d e n z a e i n v e c e s o n o s u p p o r t a t e n e l c o n s u m a r e c o c a i n a e a l t r e d r o g h e . L a s i n i s t r a a n c o r a u n a v o l t a s t a d a l l a p a r t e s b a g l i a t a . P e r c h é n o n u s a r e q u e i s o l d i p e r c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e ? P e r c h é n o n s o s t e n e r e d a v v e r o c h i v u o l e l i b e r a r s i d a q u e s t o i n c u b o ? "