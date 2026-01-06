R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I n s i e m e a l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , t u t t a l a c o m u n i t à d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o è v i c i n a a l l a f a m i g l i a d e l c a p o t r e n o A l e s s a n d r o A m b r o s i o e a t u t t i i c o l l e g h i e l e p e r s o n e c h e i n q u e s t e o r e s t a n n o v i v e n d o l o s t r a z i o d i u n d o l o r e i n g i u s t o e i n s o p p o r t a b i l e . N e l l a g i o r n a t a d i d o m a n i u n a d e l e g a z i o n e d e l C o o r d i n a m e n t o d e i c i r c o l i d e i t r a s p o r t i d e l P d s a r à p r e s e n t e a l p r e s i d i o p r e s s o l a s t a z i o n e d i B o l o g n a c o n v o c a t o d a i s i n d a c a t i d o p o l ' o m i c i d i o " . C o s ì A n t o n i o C a s e l l a , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d e i c i r c o l i t r a s p o r t i d e l P d e c o n s i g l i e r e c o m u n a l e d i R e g g i o E m i l i a . " I n s i e m e a l l a d e l e g a z i o n e l a v o r a t o r i s a r a n n o p r e s e n t i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i e n a z i o n a l i t r a c u i A n d r e a C a s u , V i c e P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , p e r r i b a d i r e t u t t o i l c o r d o g l i o e l a v i c i n a n z a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e p e r s o s t e n e r e l o s c i o p e r o i n d e t t o d a i s i n d a c a t i . M o r i r e o e s s e r e a g g r e d i t i m e n t r e s i r i e n t r a d a l l a v o r o è l ’ o p p o s t o d i c i ò c h e l o S t a t o d e v e g a r a n t i r e . C h i l a v o r a , d i n o t t e o d i g i o r n o , i n s t a z i o n e , s u i t r e n i e i n t u t t i i s e r v i z i e s s e n z i a l i , d e v e p o t e r c o n t a r e s u t u t e l e v e r e : p r e s i d i , p r e v e n z i o n e , o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o , a m b i e n t i s i c u r i , s t r u m e n t i e p e r s o n a l e a d e g u a t i ” . “ N o n s e r v o n o s l o g a n n é p a s s e r e l l e , s e r v e u n i m p e g n o i m m e d i a t o e m i s u r e c o n c r e t e , c o s t r u i t e c o n c h i o g n i g i o r n o t i e n e i n p i e d i i l t r a s p o r t o p u b b l i c o , c o n l e a z i e n d e e c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i . I l c o o r d i n a m e n t o d e i c i r c o l i d e i l a v o r a t o r i d e i t r a s p o r t i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a a v v i a t o d a t e m p o , i n s i e m e a l l a s e g r e t e r i a d e l P a r t i t o e a i g r u p p i p a r l a m e n t a r i , u n p e r c o r s o d i p r o p o s t e c o n c r e t e a l i v e l l o n a z i o n a l e e l o c a l e e p r o m o s s o u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e p e r r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a n e l l e s t a z i o n i e n e l l e a r e e d i s e r v i z i o e p e r g a r a n t i r e p e r c o r s i p r o t e t t i e p r o t o c o l l i e f f i c a c i s o p r a t t u t t o n e l l e f a s c e s e r a l i e n e i l u o g h i p i ù e s p o s t i . I n E m i l i a R o m a g n a e s i s t e u n t a v o l o g i à c o n v o c a t o c h e c o i n v o l g e a z i e n d e s i n d a c a t i i s t i t u z i o n i . C h i e d i a m o a t u t t e l e i s t i t u z i o n i u n ’ a s s u n z i o n e c o l l e t t i v a d i r e s p o n s a b i l i t à : v a f a t t a r i m e s s o a l c e n t r o u n p r i n c i p i o s e m p l i c e o v v e r o c h e l a s i c u r e z z a n o n è p r o p a g a n d a , è p o l i t i c a p u b b l i c a , p r e v e n z i o n e , c o n t r o l l i , i n v e s t i m e n t i , c o n t r a s t o a l l a p r e c a r i e t à e p i e n a d i g n i t à d e l l a v o r o , d i c u i i l G o v e r n o é i l p r i m o r e s p o n s a b i l e a d o v e r s e n e f a r e c a r i c o ” , c o n c l u d e C a s e l l a .