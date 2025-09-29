R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C h i s o n o i c l i e n t i v u l n e r a b i l i , q u a l i s o n o i l o r o d i r i t t i e c o m e p o s s o n o e s e r c i t a r l i ? I c l i e n t i v u l n e r a b i l i , s p i e g a A r e r a , s o n o u t e n t i f i n a l i d i e n e r g i a e l e t t r i c a e g a s n a t u r a l e c h e , p e r s p e c i f i c h e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e , s o c i a l i o d i s a l u t e , n e c e s s i t a n o d i u n a p a r t i c o l a r e t u t e l a n e l l a f o r n i t u r a d e i s e r v i z i e n e r g e t i c i . L a l e g g e d e f i n i s c e c o m e c l i e n t i v u l n e r a b i l i i c l i e n t i d o m e s t i c i c h e s i t r o v a n o i n a l m e n o u n a d e l l e s e g u e n t i c o n d i z i o n i : h a n n o u n ’ e t à s u p e r i o r e a 7 5 a n n i ; s i t r o v a n o i n c o n d i z i o n i e c o n o m i c a m e n t e s v a n t a g g i a t e ( a d e s e m p i o , p e r c e t t o r i d i b o n u s s o c i a l e c o n I s e e m i n o r e o u g u a l e a 9 . 5 3 0 e u r o o m i n o r e o u g u a l e a 2 0 . 0 0 0 e u r o p e r f a m i g l i e n u m e r o s e ) ; s o n o s o g g e t t i c o n d i s a b i l i t à a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 3 d e l l a l e g g e 1 0 4 / 9 2 ; l ’ u t e n z a s e r v e u n a a b i t a z i o n e d i e m e r g e n z a a s e g u i t o d i e v e n t i c a l a m i t o s i . P e r l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a s i a g g i u n g o n o d u e u l t e r i o r i c o n d i z i o n i : l ’ u t e n z a s i t r o v a i n u n ’ i s o l a m i n o r e n o n i n t e r c o n n e s s a c o m e d e f i n i t e d a l D m 1 4 f e b b r a i o 2 0 1 7 d e l m i n i s t e r o d e l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o e s i h a d i r i t t o a l b o n u s p e r g r a v i c o n d i z i o n i d i s a l u t e ( t a l i d a r i c h i e d e r e l ’ u t i l i z z o d i a p p a r e c c h i a t u r e m e d i c o - t e r a p e u t i c h e a l i m e n t a t e d a l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a ) . S o l o i n q u e s t ’ u l t i m o c a s o l a c o n d i z i o n e d i v u l n e r a b i l i t à è e s t e s a a l n u c l e o f a m i l i a r e d i a p p a r t e n e n z a e l ’ i n t e s t a t a r i o d e l c o n t r a t t o n o n d e v e n e c e s s a r i a m e n t e c o i n c i d e r e c o n i l s o g g e t t o p e r c u i è n e c e s s a r i a l ’ a p p a r e c c h i a t u r a s a l v a - v i t a . I n t u t t i g l i a l t r i c a s i i l s o g g e t t o v u l n e r a b i l e d e v e e s s e r e i n t e s t a t a r i o d e l l a f o r n i t u r a . M a a c o s a h a n n o d i r i t t o i c l i e n t i v u l n e r a b i l i ? I c l i e n t i v u l n e r a b i l i h a n n o d i r i t t o a i s e r v i z i d i f o r n i t u r a t u t e l a t i c o n c o n d i z i o n i r e g o l a t e : l a M a g g i o r T u t e l a , p e r l a l u c e , e i l S e r v i z i o d i T u t e l a d e l l a V u l n e r a b i l i t à p e r i l g a s . I l S e r v i z i o d i M a g g i o r T u t e l a e l e t t r i c o d a l p r i m o l u g l i o 2 0 2 4 è d e s t i n a t o e s c l u s i v a m e n t e a i c l i e n t i d o m e s t i c i v u l n e r a b i l i c h e n o n h a n n o s o t t o s c r i t t o u n c o n t r a t t o n e l m e r c a t o l i b e r o . I n q u e s t o r e g i m e p r e z z i e c o n d i z i o n i c o n t r a t t u a l i s o n o d e t e r m i n a t i d a l l ’ A u t o r i t à e n o n d a l f o r n i t o r e ; l e t a r i f f e s o n o a g g i o r n a t e t r i m e s t r a l m e n t e i n b a s e a l l ’ a n d a m e n t o d e i c o s t i d e l l a m a t e r i a e n e r g i a s u i m e r c a t i a l l ’ i n g r o s s o . I l s e r v i z i o è g a r a n t i t o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e d a o p e r a t o r i d i v e r s i i n b a s e a l l a z o n a d i d i s t r i b u z i o n e . C h i h a i r e q u i s i t i p u ò r i c h i e d e r e i l s e r v i z i o i n q u a l s i a s i m o m e n t o , r i v o l g e n d o s i a l l ’ i m p r e s a i n c a r i c a t a n e l l a p r o p r i a z o n a , c h e f o r n i s c e i m o d e l l i e a t t i v a l a f o r n i t u r a . S e n o n s i c o n o s c e i l f o r n i t o r e d e l l a M a g g i o r T u t e l a n e l l a p r o p r i a z o n a è p o s s i b i l e a n d a r e s u l s i t o d i A r e r a d o v e , n e l l a s e z i o n e d e d i c a t a a i c o n s u m a t o r i , è p r e s e n t e u n m o t o r e d i r i c e r c a c h e c o n s e n t e d i i n d i v i d u a r e l ’ e s e r c e n t e l a m a g g i o r t u t e l a c o m p e t e n t e p e r t e r r i t o r i o i n s e r e n d o i l n o m e d e l C o m u n e . I l S e r v i z i o d i T u t e l a d e l l a V u l n e r a b i l i t à g a s g a r a n t i s c e a i c l i e n t i v u l n e r a b i l i c o n d i z i o n i d i f o r n i t u r a e c o n o m i c h e e c o n t r a t t u a l i r e g o l a t e d a A r e r a , è s t a t o i s t i t u i t o a p a r t i r e d a l p r i m o g e n n a i o 2 0 2 4 i n s o s t i t u z i o n e d e l p r e c e d e n t e S e r v i z i o d i T u t e l a G a s . L a c o m p o n e n t e d e l p r e z z o d e l g a s a c o p e r t u r a d e i c o s t i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o ( C m e m , m ) , a p p l i c a t a a i c l i e n t i n e l s e r v i z i o d i t u t e l a d e l l a v u l n e r a b i l i t à , v i e n e a g g i o r n a t a d a A r e r a c o m e m e d i a m e n s i l e d e l p r e z z o s u l m e r c a t o a l l ’ i n g r o s s o i t a l i a n o ( i l P s v d a y a h e a d ) e p u b b l i c a t a e n t r o i p r i m i 2 g i o r n i l a v o r a t i v i d e l m e s e s u c c e s s i v o a q u e l l o d i r i f e r i m e n t o ( e s e m p i o a s e t t e m b r e v i e n e p u b b l i c a t o i l v a l o r e d i a g o s t o ) . I l c l i e n t e v u l n e r a b i l e p u ò r i c h i e d e r e i n q u a l s i a s i m o m e n t o l ’ a c c e s s o a l S e r v i z i o d i t u t e l a d e l l a v u l n e r a b i l i t à g a s r i v o l g e n d o s i a l p r o p r i o v e n d i t o r e o a u n a l t r o o p e r a t o r e . I n c a s o d i r i f i u t o , p u ò s e m p r e o t t e n e r e i l s e r v i z i o d a l F o r n i t o r e d i U l t i m a I s t a n z a ( F u i ) c o m p e t e n t e p e r t e r r i t o r i o , s a l v o s i t u a z i o n i d i m o r o s i t à . P e r c o n o s c e r e i l F u i d e l l a p r o p r i a z o n a s i p u ò c o n t a t t a r e l o S p o r t e l l o p e r i l C o n s u m a t o r e 8 0 0 1 6 6 6 5 4 o a n d a r e s u l s i t o d i A r e r a . S e i l c l i e n t e n o n è g i à s t a t o i d e n t i f i c a t o c o m e v u l n e r a b i l e , d o v r à a u t o c e r t i f i c a r e l a p r o p r i a c o n d i z i o n e , a d e c c e z i o n e d e l r e q u i s i t o a n a g r a f i c o , c h e v i e n e v e r i f i c a t o d i r e t t a m e n t e d a l v e n d i t o r e .