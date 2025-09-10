R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - M e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e a N a p o l i p r e s s o i l S a l o n e M a r g h e r i t a s i s v o l g e r à l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l ' B l u e G r e e n E c o n o m y A w a r d ' p r o m o s s o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e F o r H u m a n C o m m u n i t y . L a g i u r i a d e l P r e m i o , s u 2 2 0 a z i e n d e c a n d i d a t e , h a s e l e z i o n a t o 4 5 a z i e n d e f i n a l i s t e - d i s e g u i t o r i p o r t a t e . N e l l a c a t e g o r i a S o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e - g r a n d i i m p r e s e : C e r e a l D o c k s , L o g i s t a I t a l i a , S o r g e n i a , T h a l e s A l e n i a S p a c e I t a l i a , U n i v e r s i t à B o c c o n i ; m e d i e i m p r e s e : A l i m e n t i a m o c i - P l a n E a t , C a ' P a s q u a l i V i l l a g e , M a r c a t o , O c t o p u s E n e r g y I t a l i a , C a r a p e l l i ; p i c c o l e i m p r e s e : A l g a r i a , D i a s e n , P l a n t v o i c e , R e - C i g , O g y r e . N e l l a s e z i o n e S o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a - g r a n d i i m p r e s e : C a r C l i n i c , I n w i t , R a n d s t a d H r S o l u t i o n s , S a v e t h e C h i l d r e n I t a l i a , S e r e n i s s i m a R i s t o r a z i o n e ; m e d i e i m p r e s e : E u r o t h e r m , F l i x B u s I t a l i a , I n f i n e u m I t a l i a , N e x t G e o , V i t a l i ; p i c c o l e i m p r e s e : A r c a d i a S g r , D i g i t a A c a d e m y - U n i n a , P l e i a d i I n t e r n a t i o n a l , S k y W a l k e r , S t e n d h a p p . P e r l a S o s t e n i b i l i t à s o c i a l e - g r a n d i i m p r e s e : A m p l i f o n , D e c a t h l o n I t a l i a , E n g , I l i a d , I n f o c e r t ; m e d i e i m p r e s e : A u t o m a , L o g o t e l , L o x a m A c c e s s , S k y n e t T e c h n o l o g y S p a , T t T e c n o s i s t e m i - p a r t o f D i g i t a l V a l u e G r o u p ; p i c c o l e i m p r e s e : A c c e s s i W a y , E w i v a , H o m e s 4 A l l , S t u d i o T r e , T h i n k P i n k - K o m e n I t a l i a . N e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a v e r r a n n o p r e m i a t e 9 a z i e n d e c h e s i a g g i u d i c h e r a n n o i l T r i f o g l i o d ’ O r o p e r l a r i s p e t t i v a c a t e g o r i a e v e r r a n n o c o n s e g n a t e 7 M e n z i o n i S p e c i a l i a : C i r c u l a r i t y , F e r r a r e l l e , I n t e s a S a n p a o l o , s k y i t a l i a , A d a r t e S u n R a i n , W a y a p , W i n d T r e . L a s e r a t a s a r à a n i m a t a d a m o m e n t i d i i n t r a t t e n i m e n t o e m u s i c a l i a c u r a d a I p c B a n d c o n l a d i r e z i o n e a r t i s t i c a d i C e s a r e F a l c h e r o . C o n d u t t r i c e T e s s a G e l i s i o ; i n t e r v e r r a n n o i n o l t r e S e r g i o C o l e l l a , c o n s i g l i e r e d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i N a p o l i , R o s a l b a G i u g n i , p r e s i d e n t e & F o u n d e r M a r e v i v o , M a r i o C a l a b r e s e , p r o f e s s o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i F e d e r i c o I I , R i c c a r d o B e t t e g h e l l a d a C a s a S u r a c e .